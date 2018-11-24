Bayramiç'te 35 kaçak göçmen yakalandı, 5 insan kaçakçısı tutuklandı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, polis tarafından İran ve Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 5 insan kaçakçısı ise tutuklandı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldığı 34 VN 7552 plakalı otobüsü Bayramiç ilçesi girişinde durdurdu. Araçta, Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmen yakalandı, sürücü E.C. gözaltına alındı. Polis ekiplerinin takibi neticesinde, otobüse önde ve arkada eskortluk yapan 06 HC 8226,34 LV 9020 ve 50 UB 380 plakalı otomobiller de durdurularak, araçlardaki İ.Ş., K.Y., E.K. ve Y.E. de gözaltına alındı. İnsan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 4'ü sürücü, toplam 5 şüpheli, Bayramiç Adliyesi'nde çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Kaçaklar ise polisteki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesinde bulunan Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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