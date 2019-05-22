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Bayramiç'te devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 10:03 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Kadir Işık (66) hayatını kaybetti.

Bayramiç'te devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Kadir Işık (66) hayatını kaybetti.
Kaza dün akşam saatlerinde Bayramiç ilçesine bağlı Kurşunlu köyünde Kadir Işık'ın evinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 2 çocuk babası Kadir Işık 17 TA 885 plakalı traktörüyle evinin önünden geriye doğru yola doğru çıktığı sırada bir anda traktör devrildi. Traktörün altında kalan Kadir Işık olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ve savcılığın incelemesinin ardından Işık'ın cenazesi ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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