Bayramiç’te fırtına hasar verdi

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde gece saatlerinde etkili olan fırtına ve yağmur zarara yol açtı. Kırılan ağaç dalları araçların üzerine düşerken, fırtınaya sokakta yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Akşam üzeri başlayan fırtına gece ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Sabaha kadar süren fırtınada kırılan ağaç dalları araçların üzerine düşerek zarar verdi. Çınaraltı olarak bilinen parkta bulunan tarihi çınar ağacının dalları şiddetli rüzgarın etkisiyle kırıldı. Dallar, park halindeki Alaattin Çetin’e ait 17 TS 632 plakalı otomobil, Engin Yılmaz’a ait 10 ZA 082 plakalı otomobil ve bir motosikletin üzerine düştü. Otomobillerin camları kırılırken, çeşitli noktalarında göçmeler oluştu. Motosiklet ise kullanılamaz hale geldi. Fırtınaya sokakta yakalanan vatandaşlar da büyük sıkıntı yaşadı. Kahvehanelere giden vatandaşlar, evlerine dönerken etrafta uçuşan ve çatılardan düşen nesneler yüzünden tehlike atlattı. Fırtınanın çevre köylerdeki meyve bahçelerine de zarar verdiği öğrenildi.
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