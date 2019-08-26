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Bayramiç'te iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 10:43 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, 1 kişi yaralandı.

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ( Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, 1 kişi yaralandı. Kaza dün saat 22.30 sıralarında ilçe merkezindeki Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Muharem Kaya yönetimindeki 17 LU 421 plakalı otomobil, Ergün Yılmaz'ın kullandığı 17 FY 680 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan 17 FY 680 plakalı otomobilin sürücüsü Ergün Yılmaz(45) çevredekiler tarafından otomobil içerisinden çıkarıldı. Diğer otomobil sürücüsü Muharrem Kaya ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Ergün Yılmaz, Bayramiç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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