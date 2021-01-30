Bayramiç’te şiddetli yağış hayatı felç etti

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağan yağmurla birlikte Dereler taşarken, caddelerdeki taşlar yerinden söküldü. Bir hayvan barınağını ise su bastı.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesini şiddetli yağış vurdu. İlçede sabah saat 09.00 sularında başlayan şiddetli yağmur hayatı felç etti. Bayramiç’te özellikle Terzi Tepe Sokak ve Kızılyar Caddesi civarında su baskını yaşandı. Kızılyar Caddesi çevresinde yaşanan su baskınının, tepede bulunan toplu konut alanındaki altyapısı eksikliğinden kaynaklandığı yetkililerce ifade edildi. Evren Sokak’ta bulunan Bayramiç Hint Assel Hayvan Koruma ve Geliştirme Derneği’ne ait hayvan barınağı da sular altında kaldı. Dernek yetkilisi Ahmet Kostak, kümesler su altında kalmasına rağmen hayvanlarda kayıp olmadığını söyledi. Bunun yanında birçok sokakta şiddetli su akışı nedeniyle taşlar yerinden söküldü. Şiddetli yağış nedeniyle alt yapı yetersiz kalınca sular yollara taştı.

