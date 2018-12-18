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Bayramiç’te trafik kazası: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 21:52 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.  Kaza, akşam saatlerinde, Yağcılar mevkiinde meydana geldi.

Bayramiç’te trafik kazası: 3 yaralı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Yağcılar mevkiinde meydana geldi. Bayramiç'ten Ezine'ye giden İ.G yönetimindeki 34 PM 1717 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen H.C. yönetimindeki özel bir şirkete ait 17 TN 744 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ve İ.G.'nin kullandığı araçta bulunan E.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin, ilk müdahalesinin ardından yaralılar Ezine Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Bayramiç’te trafik kazası: 3 yaralı

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