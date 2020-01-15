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  4. Gören şaşıp kaldı! Tam 5 kilo

Gören şaşıp kaldı! Tam 5 kilo

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 16:10 | Son Güncelleme

Çanakkale'de baraj havzasında yetiştirilen bir turbun boyutu görenleri şaşırttı. Tezgahta yerini alan turp, alış veriş için pazara gelenlerin ilgisini çekti.

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Bayramiç Barajı kenarında kalan Akçakıl köyünde yaşayan Aysel Sezer, yetiştirdiği sebze ve meyveleri çarşamba günleri ilçe pazarında satıyor.

Bayramiç'te yetiştirilen 5 kiloluk turp şaşırttı

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Bayramiç Barajı kenarında kalan Akçakıl köyünde yaşayan Aysel Sezer, yetiştirdiği sebze ve meyveleri çarşamba günleri ilçe pazarında satıyor.
Yetiştirdiği 5 kilo 190 gram ağırlığındaki turbu da bugün pazar tezgahına getiren Sezer, küçük turpları kilosu 1,5 liradan satarken, yetiştirdiği dev turbu 10 liradan satışa çıkardı. Bir lokonta işletmecisi tarafından satın alınan dev turp, herkes görsün diye sergilenmek üzere pazar sona erene kadar tezgaha bırakıldı.
Dev turbu, gübre kullanmadan organik olarak baraj havzasının alüvyonlu topraklarında tarım yaparak yetiştirdiğini söyleyen Ayten Sezer, "Bu sene yağmurlar az olduğu için baraj havzası suyla dolmadı. Halen baraj havzasında tarım yapıyoruz. Yetiştirdiğim turplardan en büyüğü bu. Ancak 3,5-4 kilo gelen turplar da var" dedi. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Turp Çanakkale

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
tebrik etmek gerek,bu topraklarda neler yetişmezki...
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