Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/REŞADİYE (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde 2.5 yıl önce kaybolan 2 çocuktan biri olan Bayram Erol'a ait olduğu tespit edilen 3 kemik, Kelkit Çayın'da bulunmuş ve 2 gün önce toprağa verilmişti. Talihsiz çocuklardan Bayram Erol'un(8) acılı annesi Adile Erol "Buna da şükür, çocuğumuzun başında dua edebileceğimiz küçük de olsa bir mezarı var" dedi. Reşadiye'de 29 Aralık 2015 tarihinde, evlerinin yakınında oynayan Dursun Kaan Taşçı (5) ile Bayram Erol kaybolmuş, yaklaşık üç yıl boyunca güvenlik güçlerinin tüm aramalarına rağmen çocuklardan herhangi bir ize rastlanmamıştı. Ancak kısa süre önce Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Kelkit Çayı'ndaki, çalışmaları sırasında HES göletinin mazgallarında bir ayakkabı, içinde çorap ve kemik parçaları bulmuştu. Ankara'da yapılan DNA test sonuçlarından, bulunan kemiklerin Tokat Reşadiye'de kaybolan çocuklara ait olabileceği düşünülerek ailelerden de DNA örnekleri alınmıştı. Testler sonucunda bulunan 3 kemiğin, kaybolan çocuklardan Bayram Erol'a ait olduğu anlaşılmış ve göz yaşları içinde 2 gün önce toprağa verilmişti.

'BUNA DA ŞÜKREDİYORUZ' Yıllardır,oğullarının nerede olduğunu merak ettiklerini ve gözyaşı döktüklerine söyleyen Bayram Erol'un annesi Adile Erol, "Bir gün gelecek, okula gidecek, 'şu Bayram'ın sevdiği yemek' dedik. Herkesten yardım istedik. Yalvardık 'gören bilen varsa söylesin' dedik. Ama bir cevap alamadık. Muhtar, aramalarda Bayram'ın ayakkabısına kemiğine rast gelindiği söylendi. O zaman mutlu olduk. Ne olursa kabulümüz. Sonuçta 3 yıl oldu. Bu çocuk nerede? Tabi yine de sağ salim olsaydı. En azından yaşıyor denseydi bizim için mucize mutluluk olurdu. Eğer ırmaktaysa Bayram'ın olmasını da istedik. Bir an önce haber alalım yaşıyor mu? Ölümü bilelim diye istedik. Rabbim dualarımı kabul etti. En azından küçük de olsa büyük de olsa çocuğumuzun bir mezarı var. Benim için çok zor. Aile içinde çok zor. Çok şeyler atlattık. Ben ağlıyorum okul yoluna gidiyorum. İkizi yanımda büyüyor, arkadaşlarını görüyorum olur olmaz yıpranıp üzülüyorum. Ama artık gidip de dua edeceğimiz çocuğumuza bir mezarı var. İşte Bayram burada diyeceğimiz. Buna da şükrediyoruz" dedi.