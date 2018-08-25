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Bayramın birinci günü Rize'de denize giren kurbanlık dana Trabzon sahilinde bulundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 14:50 | Son Güncelleme

Kurban Bayramının 1. günü Rize’de kaçarak denize giren dana bayramın son günü Trabzon’un Sürmene ilçesinde ortaya çıktı.

Bayramın birinci günü Rize'de denize giren kurbanlık dana Trabzon sahilinde bulundu!

Rize’de Kurban Bayramı’nın 1. günü kesilmek üzereyken ipini koparak dana kaçmaya başladı. Kurban sahibi ve vatandaşların takip ettiği dana denize girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan dana bayramın son günü Trabzon’un Sürmene ilçesinde ortaya çıktı.

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İlçenin Çamburnu mevkiinde denizde yüzen danayı gören balıkçılar durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Danayı denizden kurtarmak için gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve balıkçılar danayı kurtarmak istese de dana kaçmaya devam etti.

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Bir süre sonra yorulan dana çevredeki balıkçılar ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sahile çekildi. Sahilde ayakta durmakta zorluk çeken dana, sahibine teslim edilerek Rize’ye gönderildi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı Rize Trabzon Tatil kurbanlık Sürmene

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