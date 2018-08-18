EDİRNE (AA) - Edirne'de "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında, aileleriyle seyahat eden çocuklara düdük, tişört ve broşür hediye edildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentin çıkış noktalarında bayram öncesinde uygulama yapıldı.

Uygulamada, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi çerçevesinde, ailelere ve araçlardaki çocuklara bilgi veren ekipler, çocuklara düdük, tişört ve broşür verdi.

Bu arada, araçlarda, arka koltukta oturan çocukların emniyet kemerinin takılı olduğu görüldü.

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- "Kızım bana öğrendiği trafik kurallarını anlatıyor"

Bayram ziyaretleri için aracıyla yola çıkan Kemal Dalkılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatili süresince trafik denetimi ve kontrollerin olmasının vatandaşların iyi bir yolculuk geçirebilmesi açısından çok iyi olduğunu söyledi.

"Kırmızı düdük" projesinin örnek bir proje olduğunu belirten Dalkılıç, "Kızım Defne araca bindiğimde emniyet kemerimi takmam ve aracı dikkatli kullanmam için beni uyardı. Kızım bana öğrendiği trafik kurallarını anlatıyor. Trafik kurallarına uyarak güzel bir yolculuk geçireceğiz. Herkese iyi bayramlar." diye konuştu.