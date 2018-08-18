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Bayramın "çocuk trafik polisleri" görev başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 12:40 | Son Güncelleme

Edirne'de "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında, çocuklara düdük, tişört ve broşür dağıtıldı - Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama kapsamında hatalı sürücüleri drone ile tespit etti

EDİRNE (AA) - Edirne'de "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında, aileleriyle seyahat eden çocuklara düdük, tişört ve broşür hediye edildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentin çıkış noktalarında bayram öncesinde uygulama yapıldı.

Uygulamada, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi çerçevesinde, ailelere ve araçlardaki çocuklara bilgi veren ekipler, çocuklara düdük, tişört ve broşür verdi.

Bu arada, araçlarda, arka koltukta oturan çocukların emniyet kemerinin takılı olduğu görüldü.
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- "Kızım bana öğrendiği trafik kurallarını anlatıyor"

Bayram ziyaretleri için aracıyla yola çıkan Kemal Dalkılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatili süresince trafik denetimi ve kontrollerin olmasının vatandaşların iyi bir yolculuk geçirebilmesi açısından çok iyi olduğunu söyledi.

"Kırmızı düdük" projesinin örnek bir proje olduğunu belirten Dalkılıç, "Kızım Defne araca bindiğimde emniyet kemerimi takmam ve aracı dikkatli kullanmam için beni uyardı. Kızım bana öğrendiği trafik kurallarını anlatıyor. Trafik kurallarına uyarak güzel bir yolculuk geçireceğiz. Herkese iyi bayramlar." diye konuştu.

Defne Dalkılıç da babasının trafik kurallarına uygun araç kullandığını dile getirdi. Trafik kurallarına uymayanları gördüğünde polisin hediye ettiği düdüğü çalacağını belirten Dalkılıç, hediyeler için polislere teşekkür etti.

Adnan Varsavaş ise İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan kampanyanın güvenli bir yolculuk için güzel bir uygulama olduğunu aktardı.

Torununun, araç kullanırken sinyal vermeleri, emniyet kemeri takmaları yönünde kendilerini uyardığını dile getiren Varsavaş, kampanyanın bayramdan sonra da devam etmesini istedi.

Öte yandan, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama kapsamında hatalı sürücüleri drone ile tespit etti.

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Edirne Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı kırmızı düdük Uygulama

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