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Bayramın ikinci günü İstanbullular sahilleri tercih etti 

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 16:24 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı'nın ikinci gününde İstanbulluların tercihi sahiller oldu.

Bayramın ikinci günü İstanbullular sahilleri tercih etti 

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ / İSTANBUL, (DHA) KURBAN Bayramı'nın ikinci gününde İstanbulluların tercihi sahiller oldu. Ortaköy ve Aşiyan Sahili'ne gelen vatandaşlar denize girdi. Kendilerini Boğaz'ın serin sularına bırakanlar daha sonra sahilde güneşlendi. Boğaz'a köpeği ile atlayan bir vatandaş çevredekilerin ilgi odağı oldu. Bazı vatandaşlar balık tutarken, bazıları da mangal yaktı. Bayram tatilinde İran'dan geldiğini söyleyen bir turist, kenti çok sevdiğini ve bayramı da İstanbul'da geçireceğini ifade etti.

(FOTOĞRAF)

Bayramın ikinci günü İstanbullular sahilleri tercih etti Bayramın ikinci günü İstanbullular sahilleri tercih etti Bayramın ikinci günü İstanbullular sahilleri tercih etti

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