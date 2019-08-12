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BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ İSTANBULLULAR SAHİLLERİ TERCİH ETTİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 16:25 | Son Güncelleme

Kurban Bayramının ikinci gününde İstanbullular plajları doldurdu.

Ali AKSOYER-Uğur Can/İSTANBUL(DHA)
Kurban Bayramının ikinci gününde İstanbullular plajları doldurdu. Küçükçekmece'de bulunan Menekşe plajı da kalabalıktı. Öğle saatlerinden itibaren plajı dolduran İstanbullular rüzgarlı havaya rağmen denizden çıkmadı.
Kurban Bayramının 1.gününde boş kalan Küçükçekmece Menekşe plajı ikinci günde çevre sakinleriyle doldu. Öğle saatlerinden itibaren plaja gelmeye başlayan İstanbullular, gün boyu denize girerek serinledi. Rüzgarlı havaya aldırmadan denize giren İstanbullular, arkada bulunan alanda da mangal yaktı. Çoluk çocuk plajı dolduran İstanbullular, akşam saatlerine kadar denizin keyfini çıkardı.

Görüntü Dökümü:
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Havadan görüntüler
-Menekşe plajındaki kalabalık
-Detaylar

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