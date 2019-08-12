HABER

Bayramın ikinci günü İstanbullular sahilleri tercih etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 16:52 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı'nın ikinci gününde İstanbulluların tercihi sahiller oldu.

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ / İSTANBUL, (DHA) KURBAN Bayramı'nın ikinci gününde İstanbulluların tercihi sahiller oldu. Ortaköy ve Aşiyan Sahili'ne gelen vatandaşlar denize girdi. Kendilerini Boğaz'ın serin sularına bırakanlar daha sonra sahilde güneşlendi. Boğaz'a köpeği ile atlayan bir vatandaş çevredekilerin ilgi odağı oldu. Bazı vatandaşlar balık tutarken, bazıları da mangal yaktı. Bayram tatilinde İran'dan geldiğini söyleyen bir turist, kenti çok sevdiğini ve bayramı da İstanbul'da geçireceğini ifade etti.

Rusya'da yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddetRusya'da yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddet
Ankara'da feci kaza: Çok sayıda yaralıAnkara'da feci kaza: Çok sayıda yaralı
Türk Kızılayı’ndan Kosovalılara kurban etiTürk Kızılayı’ndan Kosovalılara kurban eti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Toplu sözleşmeyle ilgili yeni gelişme

Toplu sözleşmeyle ilgili yeni gelişme

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tatil beldesi tamamen doldu! Akın ettiler, adım atacak yer kalmadı

Tatil beldesi tamamen doldu! Akın ettiler, adım atacak yer kalmadı

Ankara'da feci kaza: Çok sayıda yaralı

Ankara'da feci kaza: Çok sayıda yaralı

Son dakika: Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem!

Diyarbakır'da korkutan deprem!

Antalya’da TIR'dan caddeye döküldü! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü

Sahibinden kaçan kurbanlık iki bina arasında sıkıştı

Sahibinden kaçan kurbanlık iki bina arasında sıkıştı

Kapadokya'ya bayramda yoğun ilgi

Kapadokya'ya turist akını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.