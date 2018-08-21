Bayramın ilk günü 7 bin 88 acemi kasap hastanelik oldu

DEMİRÖREN HABER AJANSI, (DHA) - KURBAN Bayramı'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban keserken yaralanan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine koştu. Yurt genelinde, kurban keserken yaralanıp hastaneye başvuranların sayısı 7 bin 88 kişiyi buldu.

Bu kurban bayramında acemi kasapların en fazla ortaya çıktığı il 1226 kişi ile İstanbul oldu. İstanbul’u 603 kişi ile Ankara izledi. Tunceli, Bingöl ve Siirt kent merkezlerinde hastanelere başvuru olmazken, diğer tüm illerde hastanelerin acil servisleri acemi kasaplara hizmet verdi. El, kol ve bacaklarda kesik, kırık ve ezilme nedeniyle hastaneye başvuran yaralıların büyük bölümü ayakta tedavinin ardından taburcu edildi. Bazı yaralılar ise başta ortopedi servisleri olmak üzere çeşitli servislere yatırıldı.

ŞEHİR ŞEHİR ACEMİ KASAP BİLANÇOSU

Demirören Haber Ajansı muhabirlerinin illerinden verdiği haberlere göre, kurban keserken yaralanıp, hastanelere başvuran acemi kasapların sayısı şöyle:

Adana 236, Adıyaman 77, Afyon 65, Ağrı 62, Amasya 85,