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 Bayramın ilk günü Ankara'da kurban kesim yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 16:19 | Son Güncelleme

  ANKARA'da Kurban Bayramı'nın ilk günü, kurban satış ve kesim merkezlerinde yoğunluk yaşandı.

Özkan ARSLAN-Muhammet BAYRAM-Kaan ULU, ANKARA (DHA) ANKARA'da Kurban Bayramı'nın ilk günü, kurban satış ve kesim merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Tüm uyarılara rağmen, kesim merkezlerinde sıra beklemek istemeyenlerin yol kenarlarında kurbanlarını kesmesi, uygun olmayan görüntülere neden oldu.

Ankara'da kurban kesmek isteyen vatandaşlar, bayram namazının ardından kurban satış ve kesim merkezlerine gitti. Bu nedenle satış ve kesim merkezlerinin giriş çıkışlarında yoğun araç kuyrukları oluştu. Ankara'nın en büyük kurbanlık satış noktası olan Yakacık Kurban Pazarı'nda da sabahın ilk saatlerinde yoğunluk meydana geldi. Kurbanlıklarını alan vatandaşların çoğu kesim merkezinde sıraya girerek, kesim işlemlerini yaptırdı. Ancak burada sıraya girmek istemeyen çok sayıda kişi de uyarılara rağmen kurban satış ve kesim merkezinin çevredeki yol kenarlarında ve yeşil alanlarda kurbanlarını kesti. Bu nedenle çevrede uygun olmayan görüntüler oluştu.

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