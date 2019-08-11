Bayramın ilk günü kurban pazarlarında yoğunluk

Ankara'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban satış ve kesim noktalarında yoğunluk yaşandı.

Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklarını alan vatandaşlar başkentte belediyelerce oluşturulan yerlerde kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine getirdi. Bazı vatandaşlar kurbanlıklarını kendileri keserken bazıları da kesim alanına gelen kasaba kestirmeyi tercih etti.

Bazı kesim noktalarında kurban kesen vatandaşlara çay ve kavurma ikram edildi.

- Kurban satıcıları ile sıkı pazarlık

Bayram yoğunluğundan fırsat bulamayan ya da kurbanını daha uygun fiyata almak isteyen vatandaşlar ise bayramın birinci günü kurban satış yerlerindeydi.

Alıcılar, elde kalan kurbanlarını satmak isteyen satıcılarla sıkı bir pazarlığa girişti. Kurbanlıklar, bayram öncesine göre daha uygun fiyata alıcı buldu.

Kurban pazarındaki satıcılardan Talat Durak, Ankara'nın Kalecik ilçesinden 24 hayvan getirdiğini, 18'ini sattığını, 6'sını ise henüz satamadığını belirtti.

Bayramın birinci gününde elinde kalan hayvanları satmak istediğini ifade eden Durak, "Yaklaşık iki haftadır kurban satış pazarındayız. Bazı hayvanların kesimini alıp dörde bölüp öyle satışını gerçekleştiriyoruz. Arife gününden bir gün önce satışlarımız çok iyiydi. Köyde 10 bin liraya vermediğimiz hayvanı bugün 7 bin liraya veriyoruz. Satılmazsa köyümüze tekrar götürüp bakımlarına devam edeceğiz. Bugün de durup yarın gitmeyi düşünüyoruz inşallah hepsi satılır. Bugün gelenlerden soran çok ama alıcı yok." dedi.

- Elini kesen vatandaşlara ilk müdahale

Keçiören Ovacık'taki kesim noktasında ise kurban kesmeye çalışırken yaralananlara alanda sağlık hizmeti verildi.

Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan bazıları 112 Acil Servis ekiplerine haber verildikten sonra ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kurban kesim ve satış noktalarında trafik yoğunluğu da yaşandı.