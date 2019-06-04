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Bayramın ilk gününde eğlence merkezlerinde doyasıya eğlendiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 16:57 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı’nın ilk günü İstanbul’da kalan birçok vatandaş soluğu çocuklarıyla birlikte eğlence merkezlerinde aldı.

Bayramın ilk gününde eğlence merkezlerinde doyasıya eğlendiler

Ramazan Bayramı’nın ilk günü İstanbul’da kalan birçok vatandaş soluğu çocuklarıyla birlikte eğlence merkezlerinde aldı. Vatandaşların ilgi gösterdiği eğlence merkezi ise havadan görüntülendi.
Ramazan Bayramı’nın ilk gününde İstanbullular aile ziyaretlerinin ardından soluğu çocuklarıyla birlikte eğlence merkezlerinde aldı. Aileleriyle birlikte eğlenen çocuklar bayramı doyasıya yaşadı. Eyüpsultan’daki eğlence merkezi ise havadan görüntülendi. Bayramda harçlıklarını topladıklarını söyleyen çocuklar aileleri ile birlikte eğlence araçlarına bindi. Kimileri su kaydırağında sırılsıklam olurken, kimileri atlı karıncanın keyfini çıkardı. Çocukları ile birlikte eğlence merkezine gelen aileler burada hep birlikte çok eğlendiklerini dile getirdi. Öte yandan çocukların bindikleri eğlence araçları yaş gruplarına göre farklılık gösterdi. Yaşça büyük olan çocuklar hız ve yüksekliğe aldırış etmeden hız treninde doyasıya eğlendi.

“Etrafımızda keyifli, eğlenceli misafirlerimiz akın akın buraya geliyor”
Vatandaşları birçok sürprizin beklediğini aktaran eğlence merkezi direktörü Tankut Tonger, “Çocuklar gibi bir bayramda yine buradayız. İşimizi, eğlenmeyi çok seviyoruz. Yine bir Ramazan Bayramı’nda buradayız. Etrafımızda keyifli, eğlenceli misafirlerimiz akın akın buraya geliyor. Yolu İstanbul’a düşen herkesi bekliyoruz. 3 günlük festival havasında birçok sürpriz hazırladık. 30’a yakın ünite çocuklar, çocuk kalanlar, yetişkinler için adrenalini sevenler için birçok aracımız var. Arkamızda saray salıncağı, yanımızda adalet kulesi, birçok ünitemiz burada misafirlerimizi bekliyor" diye konuştu.

“Şimdi hep beraber ailecek eğlenmeye geldik”
Ailesi ile birlikte eğlence merkezinde eğlenen Ali Beker, “Neşeliyiz, mutluyuz. Hava çok güzel ben ilk kez geliyorum. Daha önce oğlum annesi ile birlikte gelmişti. Şimdi hep beraber ailecek eğlenmeye geldik. Bu heyecanı yaşamak istiyoruz” dedi.
Bayram tatilinde ailesi ile birlikte eğlenmeye gelen minik Tibet Beker, "Deve kuşuna bindim. Harçlıkları topladım. Anneannem, babam, annem bana harçlık verdi. Param annemin çantasında" ifadelerini kullandı.

Bayramın ilk gününde eğlence merkezlerinde doyasıya eğlendiler

Bayramın ilk gününde eğlence merkezlerinde doyasıya eğlendiler

Bayramın ilk gününde eğlence merkezlerinde doyasıya eğlendiler

Bayramın ilk gününde eğlence merkezlerinde doyasıya eğlendiler

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