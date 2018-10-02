Bayram'ın kemik parçaları toprağa verildi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015'te komşu çocukları 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol'un oyun oynarken kaybolmasının ardından Kelkit Çayı'nda bulunan ve Ankara Adli Tıp Kurumunca Bayram Erol'a ait olduğu belirlenen ayak kemik parçaları ilçede toprağa verildi.
Ankara Adli Tıp Kurumunun ardından incelenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilen kemik parçaları, ilçeye getirilerek Reşadiye Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Bayram Erol'un ailesi tarafından tabutun içinde alınan kemik parçaları, helallik alınmak üzere babaevine getirildi.
Burada anne Adile Erol, "Oğlum 3 yıl sonra evine hoş geldin", "Güle güle Bayram'ım" diyerek ağıt yaktı.
Helallik alınmasının ardından cenaze, Reşadiye Merkez Camisi'ne götürüldü.
- "En azından dua edebileceğim bir mezarı olacak"
Cenazenin götürülmesi sırasında anne Adile Erol, cenaze aracının arka kapısının açılmasının ardından oğlunun kemiklerinin bulunduğu tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Erol, "Bir parçası bulundu, defnedeceğiz. Buruğuz, bir yandan da sevinçliyiz. En azından dua edebileceğim bir mezarı olacak." dedi.
Kılınan cenaze namazı sonrası küçük çocuğa ait kemik parçaları şehir mezarlığında toprağa verildi.
Burada mezar tahtasına, "Bayram Erol ruhuna Fatiha" yazılı olduğu görüldü.
Öte yandan, otopside kemik parçasının uzun süre suda kalmasından dolayı deforme olduğu, Bayram Erol'un ölümüyle ilgili bir bulgu elde edilemediği öğrenildi.
Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015'te komşu çocukları 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol'un oyun oynarken kaybolmuş, geniş çaplı arama çalışmalarına rağmen çocuklara ulaşılamamıştı. İlçede 25 Nisan 2018'de hafif ticari aracın Kelkit Çayı'na yuvarlanması sonucu kaybolan Ayhan Cebe'yi arama çalışmaları sırasında 8 Mayıs Salı günü hidroelektrik santrali çalışanının ayakkabı ve çorap ile kemik parçası bulması üzerine Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığında yapılan incelemede kemik parçasının, kayıp çocuklardan Bayram Erol'a ait olduğu belirlenmişti.
Türkiye'den Menbiç resti: Artık zamanı geldi
Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!
2018 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan belli oldu
Önce giysilerini çıkardı, sonra fotoğrafladı!
Erdoğan'dan aday uyarısı: Kimse bu teklifle gelmesin
Başkan Adil Tek açıkladı: Küresel ısınma Akdeniz'de tropikal fırtınaları artıracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler
Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?
Japonlar tarafından geliştirildi, akılalmaz görüntüler ortaya çıktı!
Çamlıca Camisi'ne 6 tonluk kündekari kapı!
İstanbul Bahçelievler'de kan donduran görüntü! Görenler inanamadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum