Bayram'ın kemik parçaları toprağa verildi

Erol, "Bir parçası bulundu, defnedeceğiz. Buruğuz, bir yandan da sevinçliyiz. En azından dua edebileceğim bir mezarı olacak." dedi.

- "En azından dua edebileceğim bir mezarı olacak"

Bayram Erol'un ailesi tarafından tabutun içinde alınan kemik parçaları, helallik alınmak üzere babaevine getirildi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015'te komşu çocukları 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol'un oyun oynarken kaybolmasının ardından Kelkit Çayı'nda bulunan ve Ankara Adli Tıp Kurumunca Bayram Erol'a ait olduğu belirlenen ayak kemik parçaları ilçede toprağa verildi.

Kılınan cenaze namazı sonrası küçük çocuğa ait kemik parçaları şehir mezarlığında toprağa verildi.

Burada mezar tahtasına, "Bayram Erol ruhuna Fatiha" yazılı olduğu görüldü.

Öte yandan, otopside kemik parçasının uzun süre suda kalmasından dolayı deforme olduğu, Bayram Erol'un ölümüyle ilgili bir bulgu elde edilemediği öğrenildi.

Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015'te komşu çocukları 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol'un oyun oynarken kaybolmuş, geniş çaplı arama çalışmalarına rağmen çocuklara ulaşılamamıştı. İlçede 25 Nisan 2018'de hafif ticari aracın Kelkit Çayı'na yuvarlanması sonucu kaybolan Ayhan Cebe'yi arama çalışmaları sırasında 8 Mayıs Salı günü hidroelektrik santrali çalışanının ayakkabı ve çorap ile kemik parçası bulması üzerine Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığında yapılan incelemede kemik parçasının, kayıp çocuklardan Bayram Erol'a ait olduğu belirlenmişti.

