HABER

Bayram'ın kemik parçaları toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 14:15 | Son Güncelleme

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015'te 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol'un oyun oynarken kaybolmasının ardından mayıs ayında Kelkit Çayı'nda bulunan ve Ankara Adli Tıp Kurumunca Bayram Erol'a ait olduğu belirlenen ayak kemik parçaları aileye teslim edildi - Bayram Erol'a ait kemik parçaları tabuta konularak toprağa verildi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015'te komşu çocukları 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol'un oyun oynarken kaybolmasının ardından Kelkit Çayı'nda bulunan ve Ankara Adli Tıp Kurumunca Bayram Erol'a ait olduğu belirlenen ayak kemik parçaları ilçede toprağa verildi.

Ankara Adli Tıp Kurumunun ardından incelenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilen kemik parçaları, ilçeye getirilerek Reşadiye Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Bayram Erol'un ailesi tarafından tabutun içinde alınan kemik parçaları, helallik alınmak üzere babaevine getirildi.

Burada anne Adile Erol, "Oğlum 3 yıl sonra evine hoş geldin", "Güle güle Bayram'ım" diyerek ağıt yaktı.

Helallik alınmasının ardından cenaze, Reşadiye Merkez Camisi'ne götürüldü.

- "En azından dua edebileceğim bir mezarı olacak"

Cenazenin götürülmesi sırasında anne Adile Erol, cenaze aracının arka kapısının açılmasının ardından oğlunun kemiklerinin bulunduğu tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Erol, "Bir parçası bulundu, defnedeceğiz. Buruğuz, bir yandan da sevinçliyiz. En azından dua edebileceğim bir mezarı olacak." dedi.

Kılınan cenaze namazı sonrası küçük çocuğa ait kemik parçaları şehir mezarlığında toprağa verildi.

Burada mezar tahtasına, "Bayram Erol ruhuna Fatiha" yazılı olduğu görüldü.

Öte yandan, otopside kemik parçasının uzun süre suda kalmasından dolayı deforme olduğu, Bayram Erol'un ölümüyle ilgili bir bulgu elde edilemediği öğrenildi.

Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015'te komşu çocukları 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol'un oyun oynarken kaybolmuş, geniş çaplı arama çalışmalarına rağmen çocuklara ulaşılamamıştı. İlçede 25 Nisan 2018'de hafif ticari aracın Kelkit Çayı'na yuvarlanması sonucu kaybolan Ayhan Cebe'yi arama çalışmaları sırasında 8 Mayıs Salı günü hidroelektrik santrali çalışanının ayakkabı ve çorap ile kemik parçası bulması üzerine Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığında yapılan incelemede kemik parçasının, kayıp çocuklardan Bayram Erol'a ait olduğu belirlenmişti.

PARTNERBebeğin cinsiyeti belli oldu!Bebeğin cinsiyeti belli oldu!
BM’den Suriye’ye insanı yardımBM’den Suriye’ye insanı yardım
Suriyeli Enes, 3 yıl sonra eşi ve çocuklarına kavuştuSuriyeli Enes, 3 yıl sonra eşi ve çocuklarına kavuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bayram Erol cenaze kayıp çocuklar Reşadiye Tokat

En Çok Okunan Haberler

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Borçlarını yapılandıranlar dikkat! Süre uzatıldı

Borçlarını yapılandıranlar dikkat! Süre uzatıldı

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Meteorolojiden tropik fırtına sonrası İstanbul için bir uyarı daha!

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Show TV ve Habertürk kime satıldı?

Show TV ve Habertürk kime satıldı?

Kasırga Türkiye'yi 'teğet geçti' derken yeni uyarı geldi! Uzman isim gün verdi

Kasırga Türkiye'yi 'teğet geçti' derken yeni uyarı geldi! Uzman isim gün verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Abdullah Gül'den gündemi sarsan iddialara sert yanıt

Temas edilmeden çalınan müzik aleti nedir? (Hadi İpucu 2 Ekim 20.30)

Temas edilmeden çalınan müzik aleti nedir? (Hadi İpucu 2 Ekim 20.30)

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Nazlı Ilıcak mahkemede gözyaşlarını tutamadı

Nazlı Ilıcak mahkemede gözyaşlarını tutamadı

78 yaşındaki adama 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 7 yıl hapis cezası

78 yaşındaki adama 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 7 yıl hapis cezası

Jirki aşireti liderinden anlamlı yasak

Jirki aşireti liderinden anlamlı yasak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.