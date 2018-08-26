Bayramın son gününde de dönüşler sürüyor

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KURBAN Bayramı tatilin son gününde TEM ve D-100 Karayolu'nun İstanbul yönüne doğru belirli aralıklarla yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilinin çileli yolculuğu bayramın son gününde de sürdü. Sakarya'nın Sapanca ilçesi ile Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Alikahya Mahallesi geçişinde belirli aralıklarla yoğunluk yaşanırken, Bekirdere rampasında yoğun ama akıcı bir trafik var.

Kocaeli geçişinde TEM yolu ve D-100 Karayolu İstanbul yönüne doğru trafik önlemleri arttırıldı. Ekipler emniyet şeridi ihlali ve trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza yazıp uyarılarda bulunurken araçları arızalanan sürücülere de yardımcı olundu.

HER 5 DAKİKADA 1 FERİBOT KALKIYOR

İzmir, Yalova ve Bursa istikametinden gelip İzmit Körfezi'ni dolaşan sürücüler Kandıra turnikelerinden katılım sağlıyor. Körfezi dolaşmak istemeyen sürücüler ise Osmangazi Köprüsü ve Yalova Topçular- Gebze Eskihisar arasında sefer yapan feribotları tercih ediyor. Feribot iskelelerinde de akıcı bir yoğunluk var. Her 5 dakikada bir feribot kalkış yapıyor.

Karayollarındaki trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde devam etmesi tahmin ediliyor.

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