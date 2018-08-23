Bayramın üçüncü gününde de kurban satışları sürüyor

Bayramın üçüncü gününde arkadaşı için kurban almaya geldiklerini belirten Serkan Çimen ise yoğunluktan dolayı bugüne bıraktıklarını ve son iki günde kurbanlıkların daha uygun olduğunu söyledi.

Kağıthane Belediyesi'ne verdiği hizmetten dolayı teşekkür eden Kaya, kurbanlık almayı son iki güne bırakanlarla ilgili "Son iki günde gelenler yarı fiyatına istiyor ama biz de bu durumda zarar ediyoruz. Son gün gelenler genelde 'ölücüler' oluyor diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kimisi bayram yoğunluğundan kimisi ise daha ucuz olur diye üçüncü güne bırakan vatandaşlar, fiyatlardan memnun olduklarını dile getirdi.

Normalde de İstanbul’da adak işi yaptığını anlatan Enes Kaya ise Trakya bölgesinden getirdikleri koyunları sattığını ve satışlardan çok memnun olduğunu söyledi. Arefe ve bayramın birinci gününde iyi satış yaptıklarını ama son günlerde yaptıkları satışlardan da memnun olduklarını ifade eden Kaya, "Bu sene kimse ‘zarar ettim’ diyemez yani Allah var. Malımız biraz sona kaldı ama iyi çok şükür." dedi.

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- Emekli ikramiyesi satışlara da yansıdı

Sultangazi'de bulunan kurban pazarında da çoğu satıcı, bayramın üçüncü gününde hayvanlarının tükendiğini ve fiyatları düşürdüklerini söyledi.

Kırklareli'nden gelen Kayhan Alay, elinde çok az hayvan kaldığını ve artık çadırlarını söküp memleketlerine gideceğini ifade etti.

Alay, satışların iyi gittiğini dile getirerek, "2 tane büyükbaş hayvanımız kaldı. 120 kadar büyükbaş, 90 tane küçükbaş hayvan sattık. Ben de memur emeklisiyim, bir babanın oğluna verdiği para bereketli olur. Devletin emeklilere verdiği bin lira hakikaten iyi oldu, bu da ticarete yansıdı. Hem devlet kazandı hem de millet kendi din, örf, adetini uyguladı. Pazarın genelinde de satışlar iyi oldu, özellikle bayramın ikinci günü satışlar oldu. Küçükbaş hayvanlar kaldı, onun sebebi de, vatandaş hem emekliliğinden gelen bin lira hem de devletin verdiği ikramiye olan bin lira, 2 bin lirayla büyükbaş hayvan hissesi alıyor. Bugün toparlanıp gidiyoruz." diye konuştu.

Giresun'dan gelen Habib Dalsız da hayvanların hepsini sattıklarını, fiyatların düştüğünü belirterek, "Emeklilere verilen ikramiye satışlara da yansıdı, yansımadı desek yalan olur. Kesemeyecek birçok insan kurban kesmeye niyet etti. Allah razı olsun devletimizden. Bugün de toparlanıp memleketimize gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

