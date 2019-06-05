RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bayramların sosyolojik kümeleri ve grupları olmaz. Bayramlar birleştirici ve bütünleştiricidir." dedi.

Yazıcı, Rize Valiliği ile Rize Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Vatandaşlarla bayramlaşan Yazıcı, çocuklara harçlık verdi. Yazıcı, daha sonra vatandaşlara pilav ve kavurma ikram etti.

Yazıcı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramların herkesin olduğunu söyledi. Yazıcı, "Bayramların sosyolojik kümeleri ve grupları olmaz. Bayramlar birleştirici ve bütünleştiricidir. Küskünlerin barışması, kırgınlıkların ve dargınlıkların ortadan kaldırılması için en önemli ortamları oluşturur. Bu bakımdan değerler ölçüsü itibariyle bayramlar hazine gibidir." ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde sandık başkanlarının oluşumuyla alakalı önemli bir sorun yaşadıklarını dile getiren Yazıcı, şöyle devam etti:

"Bu görmezden gelinemez. 2018 yılında yapılmış bir düzenleme. Belki çok kişi bu düzenlemenin 2018 yılında yapılmış olduğunu göz ardı ederek anlamakta zorluk çekiyor ya da bu açıdan bir eleştiri getiriyor. Bu düzenleme 2018 yılında yapıldı. Bütün sandık başkanları kamu görevlilerinden oluşturulacak diye. İstanbul'da aşağı yukarı tespit edilen 650 dolayında sandıkta sandık başkanları kamu görevlilerinden atanmamış. Bu tasarrufu icra edenler, niye kamu görevlisi dışında kişileri sandık başkanı atadıklarına ilişkin açıklayıcı bir gerekçe de ortaya koyamamışlar. 2018 yılında yapılmış düzenlemeye aykırı bir içtihat kurul kararı oluşturuldu. Çoğunluk 7 üye seçimlerin yenilenmesine karar verdi."