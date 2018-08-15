Bayramlarda artık tatil değil aileler tercih ediliyor

İSTANBUL, (DHA)-SON 18 yılda Boyner’in 37 ildeki 118 mağazasında yapılan alışverişlerden çıkan sonuçlar ve Hopi üzerinde yapılan araştırma verilerini birleştiren Hopi ve Boyner, Türkiye’nin bayram alışkanlıklarını ortaya çıkardı. Müşterilerin yüzde 70’i “bayram dendiğinde aklıma aile ziyareti ve bayram sofraları geliyor” dedi. Son yıllarda sanılanın aksine, bayramda tatili tercih edenlerin oranı ise yüzde 20’yi geçmiyor.

Hopi ve Boyner’in ortaklaşa gerçekleştirdiği Bayram Alışverişi araştırmasına göre, Türkiye bayramlarda ailesiyle vakit geçirmeyi tercih ediyor. Bayram denince akıllara ilk önce “aile ziyaretleri” ve “bayram sofraları” geliyor.

BAYRAMI TATİLE EŞDEĞER GÖRENLER YÜZDE 18

Araştırmalara göre müşterilerin yüzde 70’den fazlası bayramda ailesini tercih ederken, yüzde 11’i tatile çıkmayı reddedip boşalan şehrin tadını çıkartmayı tercih ettiğini belirtiyor. Yüzde 18’i ise bayramı şehirden kaçış ve tatil fırsatı olarak gördüğünü söylüyor.

HER 3 KİŞİDEN 1’İ BAYRAMLIK ALIYOR

Yüzde 30 oranla neredeyse her 3 kişiden birinin bayramlık almayı sürdürdüğünü ortaya koyan araştırmada yüzde 28 oran ile alışveriş listesinde ikinci sırada hediyeler, çikolata ve şeker yer alıyor. Müşterilerin yüzde 60’a yakını ailesine en az bir hediye aldığını belirtiyor.