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Bayramlarda artık tatil değil aileler tercih ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 11:30 | Son Güncelleme

SON 18 yılda Boyner’in 37 ildeki 118 mağazasında yapılan alışverişlerden çıkan sonuçlar ve Hopi üzerinde yapılan araştırma verilerini birleştiren Hopi ve Boyner, Türkiye’nin bayram alışkanlıklarını ortaya çıkardı.

İSTANBUL, (DHA)-SON 18 yılda Boyner’in 37 ildeki 118 mağazasında yapılan alışverişlerden çıkan sonuçlar ve Hopi üzerinde yapılan araştırma verilerini birleştiren Hopi ve Boyner, Türkiye’nin bayram alışkanlıklarını ortaya çıkardı. Müşterilerin yüzde 70’i “bayram dendiğinde aklıma aile ziyareti ve bayram sofraları geliyor” dedi. Son yıllarda sanılanın aksine, bayramda tatili tercih edenlerin oranı ise yüzde 20’yi geçmiyor.

Hopi ve Boyner’in ortaklaşa gerçekleştirdiği Bayram Alışverişi araştırmasına göre, Türkiye bayramlarda ailesiyle vakit geçirmeyi tercih ediyor. Bayram denince akıllara ilk önce “aile ziyaretleri” ve “bayram sofraları” geliyor.

BAYRAMI TATİLE EŞDEĞER GÖRENLER YÜZDE 18

Araştırmalara göre müşterilerin yüzde 70’den fazlası bayramda ailesini tercih ederken, yüzde 11’i tatile çıkmayı reddedip boşalan şehrin tadını çıkartmayı tercih ettiğini belirtiyor. Yüzde 18’i ise bayramı şehirden kaçış ve tatil fırsatı olarak gördüğünü söylüyor.

HER 3 KİŞİDEN 1’İ BAYRAMLIK ALIYOR

Yüzde 30 oranla neredeyse her 3 kişiden birinin bayramlık almayı sürdürdüğünü ortaya koyan araştırmada yüzde 28 oran ile alışveriş listesinde ikinci sırada hediyeler, çikolata ve şeker yer alıyor. Müşterilerin yüzde 60’a yakını ailesine en az bir hediye aldığını belirtiyor.

ALIŞVERİŞLERİN YÜZDE 11’İ ARİFE GÜNÜ YAPILIYOR

Bayram alışverişinin ne zaman yapıldığı incelendiğinde müşterilerin yüzde 68’inin işlerini son dakikaya bıraktığı ortaya çıktı. Yüzde 57’si alışverişlerini son hafta yaparken yüzde 11’i ise Arife günü yapıyor yani her 10 kişiden 6’sı alışverişini son dakikaya bırakıyor.

KADINLAR BAYRAM ALIŞVERİŞİNİ ERKEKLERE BIRAKTI

Boyner’in 2000 yılından bu yana yapılan bayram alışverişi alışkanlıklarını ortaya çıkaran verilere göre yıllar içinde Türkiye’de bayram alışverişi yapan tarafın değiştiği ortaya çıktı. Verilere göre geçmiş yıllarda bayram alışverişinde karar verici olan kadınların, alışverişi daha çok erkeklere bıraktığı ve yüzde 40’larda olan bu oranın son yıllarda yüzde 50’nin üstüne çıktığı görülüyor.

EN ÇOK ÇORAP ALINDI

Alışveriş verilerine bakıldığında eski bir bayram geleneği olan ‘çorap hediye etme’nin hala güncelliğini koruduğu görülüyor. Son 18 yılın bayram döneminde çorap en fazla satılan ürünler arasında yer alıyor.

(FOTOĞRAF)

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