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Bayramlarda misafirlerini mağarada ağırlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 11:41 | Son Güncelleme

 BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde Mehmet Tirki (64), 15 yıldır bütün dini bayramları mağarada geçiriyor.

Bayramlarda misafirlerini mağarada ağırlıyor

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde Mehmet Tirki (64), 15 yıldır bütün dini bayramları mağarada geçiriyor. Tirki, yarın başlayacak Kurban Bayramı'nda da ziyaretçilerini mağarada ağırlayacak.
40 yıl önce Adana'nın Ceyhan ilçesine göç eden ve belediyede çalışarak emekli olan 9 çocuk babası Mehmet Tirki, 15 yıldır dini bayramlarını Hasankeyf ilçesindeki mağarada geçiriyor. Yılın 6 ayını ailesinin yaşadığı Ceyhan'da, 6 ayı ise Hasankeyf'teki mağarada geçiren Tirki, aynı zamanda misafirlerini de burada ağırlıyor.
Mehmet Tirki, hatıraları yaşatmak için mağarada kaldığını belirtti. Tirki, "Yılın 6 ayını mağarada geçiriyorum. Kurban Bayramı arifesinde mağarayı ziyaretçilere hazırladım. Mağarayı villalara değiştirmem. Dini bayramlarda mutlaka mağarama gelirler. İlçe sakinlerini burada ağırlarım. Babam ve büyüklerimin izlerinin olduğu mağarada geçmişin hatıralarını yaşamak için buradayım. Çocukluğumuzda bayramlarımız bu mağarada geçerdi. Eski yaşantıyı canlandırmaya çalışıyorum. Burada mutluyum. Bayram için hurma, zemzem suyu ve şeker çeşitlerini ziyaretime gelecek konuklarıma hazırladım. Mağarada güvercin, keklik, hindi ve tavşan gibi kümes hayvanlarını da besliyorum. Burası dünyanın en güzel yeridir. Ziyaretçileri bayram süresince mağarama bekliyorum" dedi.

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Bayramlarda misafirlerini mağarada ağırlıyorBayramlarda misafirlerini mağarada ağırlıyorBayramlarda misafirlerini mağarada ağırlıyorBayramlarda misafirlerini mağarada ağırlıyor

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