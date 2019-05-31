HABER

Bayramları taçlandıran iyi çikolatanın püf noktaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 10:18 | Son Güncelleme

Ankara’da faaliyet gösteren bir çikolata firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Hacıosmanoğlu, “Ağızda çabuk eriyen çikolata en iyi çikolatadır.

Ankara’da faaliyet gösteren bir çikolata firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Hacıosmanoğlu, “Ağızda çabuk eriyen çikolata en iyi çikolatadır. Bir çikolata 45 dakika boyunca ağızda o tadı bırakır” dedi.
Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala rengarenk çikolatalar vitrinlerde yerini alırken, uzmanı iyi çikolatanın püf noktalarını anlattı. Bir çikolata firmasının Yönetim Kurulu Başkanı olan Zafer Hacıosmanoğlu, 25 senedir kafe, pastane ve restoran zinciri işleten bir firma olarak çikolata fabrikası da açtıklarını belirtti. Hacıosmanoğlu, “Çikolata bizim hayalimizdi. Araştırmalar yaparak, İsviçre, Alman ve İtalyan teknolojiyi birleştirdik. Gana, Güney Afrika ve Ekvator’dan getirdiğimiz kakao çekirdekleri ve kakao yağı likörüyle en üst düzeyde ve İsviçre kalitesinde çikolatalar üretiyoruz” diye konuştu.
Bayramların kucaklaşma, buluşma, hasret giderme ve ziyaret etme olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, bunu da taçlandıranın çikolata olduğunu ve insanlara mutluluk verdiğini ifade etti.

İyi ve kaliteli çikolatanın püf noktaları
Hacıosmanoğlu, iyi çikolatanın pürüzsüz ve parlak olması gerektiğini söyleyerek, kırıldığı zaman özellikle bitter çikolatada iyi ses çıkması gerektiğini vurguladı. İyi ve kaliteli çikolatanın ağızda yağ tadı bırakmaması gerektiğini belirten Hacıosmanoğlu, “İyi çikolata, iyi kakao yağından olur. Çikolatanın en önemli ham maddesi olan kakao yağı, vücut ısısıyla eriyen tek yağdır onun için kakao yağı çok önemli ve yararlıdır. İyi çikolata, yüksek teknolojiyle ve kaliteli ham maddeden yapılır” şeklinde konuştu.
Hacıosmanoğlu ayrıca, ileri teknoloji ile üretilen çikolatalarda inceltme işleminin önemli olduğunu vurgulayarak, “Ağızda çabuk eriyen çikolata en iyi çikolatadır. Bir çikolata 45 dakika boyunca ağızda o tadı bırakır” ifadelerini kullandı.

Çikolataları oda sıcaklığında saklayın
Çikolatayı dolapta saklamamak gerektiğinin altını çizen Hacıosmanoğlu, “Buzdolabına koyduğumuz çikolatalar, belirli bir süre sonra beyazlar ve ağızda sağlıklı bir tat bırakmaz. Çikolatayı oda sıcaklığında, 20 ile 22 derece arasında saklamamız yeterli” şeklinde konuştu.
Birbirinden lezzetli çikolataların yer aldığı fabrikada Çikolata Şefi Tanju Akkaya da, kendi özel kremasını kullanarak gerçekleştirdiği çikolata yapımı hakkında bilgiler verdi.

Bayramları taçlandıran iyi çikolatanın püf noktaları

Bayramları taçlandıran iyi çikolatanın püf noktaları

Bayramları taçlandıran iyi çikolatanın püf noktaları

Bayramları taçlandıran iyi çikolatanın püf noktaları

Bayramları taçlandıran iyi çikolatanın püf noktaları

Bayramları taçlandıran iyi çikolatanın püf noktaları

Bayramları taçlandıran iyi çikolatanın püf noktaları

Bayramları taçlandıran iyi çikolatanın püf noktaları

Bayramları taçlandıran iyi çikolatanın püf noktaları

Bayramları taçlandıran iyi çikolatanın püf noktaları

Bayramları taçlandıran iyi çikolatanın püf noktaları

Bayramları taçlandıran iyi çikolatanın püf noktaları

Bayramları taçlandıran iyi çikolatanın püf noktaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Atakan'dan şaşırtan itiraf "Gece ormanda kameralar yokken..."

Survivor Atakan'dan şaşırtan itiraf "Gece ormanda kameralar yokken..."

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Pentagon harekete geçti! Nadir bulunan element...

Pentagon harekete geçti! Nadir bulunan element...

Milli takım dolu dizgin!

Milli takım dolu dizgin!

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe Harekatı'ndan yeni haber: Hedefler vuruldu

Pençe Harekatı'ndan yeni haber geldi!

Oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

İstanbul'da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde 'idamları durdurun' çağrısı

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! İdam tepkisi

Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu

Koca dehşeti! Önce araçla çarptı sonra vurdu

Ankara'da silahlı kavgada anne ve kucağındaki çocuk yaralandı

Ankara'da silahlı kavga! Anne ve kucağındaki çocuğu yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.