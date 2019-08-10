Bayramların vazgeçilmez ikramı Safranbolu lokumu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "Korumanın Başkenti" diye anılan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üretilen lokum, son yıllarda bayramların vazgeçilmez ikramı oldu.

Farklı lezzet ve dokusuyla her geçen gün daha çok talep gören Safranbolu lokumu, ilçede coğrafi işaret tescil belgesi bulunan firmalar tarafından günlük üretilip tüketiliyor.

Anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarının yanı sıra genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaca uygun ve estetik tasarlanmış konaklarıyla ziyaretçilere adeta zamanda yolculuk imkanı sunan açık hava müzesi konumundaki tarihi ilçede, Kurban Bayramı tatili boyunca yaklaşık 70 ton lokum tüketiciye ulaştırılacak.

Gıda, ilaç, kozmetik, boya gibi birçok alanda kullanıldığından "mucize bitki" olarak nitelendirilen dünyanın en pahalı bitkisi safrandan da üretilen Safranbolu lokumu, bayram boyunca esnaf tarafından misafirlere ücretsiz ikram edilecek.

18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilen yaklaşık 2 bin geleneksel evden dönüştürülen toplam 5 bin yatak kapasiteli konak, pansiyon ve otelleri dolduran tatilciler, bayramda çikolata yerine lokum tadacaklar ve memleketlerine döndüklerinde eş, dost ve akrabalarına ikram edecekler.