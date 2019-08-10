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Bayramların vazgeçilmez ikramı Safranbolu lokumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 16:07 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üretilen lokum, son yıllarda bayramların vazgeçilmez ikramı oldu - Türk kent kültürünün bugüne kadar bozulmadan gelen en önemli yapı taşlarından tarihi konakların tasvir edildiği değişik ambalajlarla üretilen lokumlar, safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı gibi çeşitleriyle müşterilere sunuluyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "Korumanın Başkenti" diye anılan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üretilen lokum, son yıllarda bayramların vazgeçilmez ikramı oldu.

Farklı lezzet ve dokusuyla her geçen gün daha çok talep gören Safranbolu lokumu, ilçede coğrafi işaret tescil belgesi bulunan firmalar tarafından günlük üretilip tüketiliyor.

Anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarının yanı sıra genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaca uygun ve estetik tasarlanmış konaklarıyla ziyaretçilere adeta zamanda yolculuk imkanı sunan açık hava müzesi konumundaki tarihi ilçede, Kurban Bayramı tatili boyunca yaklaşık 70 ton lokum tüketiciye ulaştırılacak.

Gıda, ilaç, kozmetik, boya gibi birçok alanda kullanıldığından "mucize bitki" olarak nitelendirilen dünyanın en pahalı bitkisi safrandan da üretilen Safranbolu lokumu, bayram boyunca esnaf tarafından misafirlere ücretsiz ikram edilecek.

18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilen yaklaşık 2 bin geleneksel evden dönüştürülen toplam 5 bin yatak kapasiteli konak, pansiyon ve otelleri dolduran tatilciler, bayramda çikolata yerine lokum tadacaklar ve memleketlerine döndüklerinde eş, dost ve akrabalarına ikram edecekler.

- "Lokumumuz bir dünya markası olmuştur"

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede kalitesinden ödün verilmeden üretilen lokumun her bayram yoğun şekilde tüketildiğini söyledi.

Safranbolu lokumunun günlük üretildiğine ve tüketildiğine dikkati çeken Ürkmezer, "İlçemizin değerlerinden birisi de lokumdur. Safranbolu lokumu farklı lezzet ve dokusuyla her geçen gün daha çok talep görmektedir. Lokumumuz bir dünya markası olmuştur. Hiçbir katkı maddesi kullanılmadan tüketiciye ulaşmaktadır. Özellikle bayramlarda ikram olarak tercih edilmektedir. Bayram ziyaretlerinde hem ikram hem de hediye olarak lokum verilmektedir. Bu bir gelenek haline gelmiştir." diye konuştu.

Bayram dolayısıyla ilçeye gelen turist sayısında yoğunluk yaşandığına dikkati çeken Ürkmezer, otel, konak ve pansiyonlarda doluluğun yüzde yüzlerde olduğunu ifade ederek, yerel yönetimler olarak misafirleri bayramda ağırlamak için her türlü önlemi aldıklarını söyledi.

Ürkmezer, "Bayramda ilçemize gelen konuklarımıza lokum ikramımız olacak. Lokum firmalarımız bayram süresince tonlarca üretim yapacak. Her satış noktasında ücretsiz ikramlar da olacak. Huzurlu bir bayram geçirmeleri için 24 saat görevde olacağız." dedi.

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Lokum Safranbolu

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