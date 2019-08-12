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Bayramlaşma yolunda trafik kazası: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 13:42 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de, Kurban Bayramı’nın 2.

Kırıkkale’de, Kurban Bayramı’nın 2. gününde bayramlaşmak için yolan çıkan iki aileden 7 kişi trafik kazasında yaralandı. Kaza yapan 2 otomobildeki bazı yolcular sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaza, öğlen saatlerinde Kayseri-Kırıkkale karayolu üzerindeki Tadım kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şeref Tanrıkut idaresindeki 34 PE 4277 plakalı otomobil ile Erhan Şahin’in kullandığı 42 FB 003 plakalı otomobilin kavşakta çarpışması sonucu iki aileden 7 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobillerin içindeki sıkışan bazı yolcular itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kazada yaralanan sürücü Erhan Şahin ile yolculardan Miraç, Şengül, Nur Sultan, Mihrap Şahin, Senem ve Osman Tanrıkut ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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