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Bayramlaşmak istediği tanıdığına çarparak ölümüne neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 11:39 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir otomobilin sürücüsü, bayramlaşmak için yanında durmaya çalıştığı tanıdığına çarparak ölümüne neden oldu.

Bayramlaşmak istediği tanıdığına çarparak ölümüne neden oldu

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir otomobilin sürücüsü, bayramlaşmak için yanında durmaya çalıştığı tanıdığına çarparak ölümüne neden oldu. Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Sarıyer Mahallesi Sarp mevkisinde meydana geldi.
Sadettin Y. otomobiliyle giderken yol kenarında gördüğü Bekir Altıntaş (63) ile bayramlaşmak için yanında durmaya çalıştı. Bu esnada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek Altıntaş’a çarptı, ardından da uçuruma yuvarlanıp metrelerce aşağıya düştü.
Kazada yol kenarında bekleyen Bekir Altıntaş otomobilin altında kalarak hayatını kaybederken, yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Metrelerce aşağıya düşen otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bayramlaşmak istediği tanıdığına çarparak ölümüne neden oldu

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