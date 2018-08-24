Bayramlaşmaya geldiği yerde gölette boğuldu

Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'ten bayramlaşmak için Nurdağı ilçesindeki dedesinin yanına ziyarete gelen Talha Yıldız (11), serinlemek için girdiği gölette boğuldu.
Gaziantep'ten annesi Fatma ve babası Yahya Yıldız ile birlikte Kurban Bayramı nedeniyle Nurdağı ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Kuzuoluk mahallesinde oturan dedesine ziyarete gelen Talha Yıldız, serinlemek için mahalle kırsalında DSİ tarafından yapımı devam eden Ballıkaya göletine girdi. Kısa süre sonra Talha'nın çırpındığını gören kuzenleri, durumu ailesine bildirdi. Yakınları tarafından sudan çıkarılan Talya, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan küçük Talha, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan çocuğun cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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