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Bayramlaşmaya giderken faciadan döndüler

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 15:34 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bayramlaşmaya giden ailenin aracı yangında hurdaya döndü.Edinilen bilgiye göre, sabah saat 10.00 sıralarında Mirzaoba köyüne bayramlaşmaya giden Mustafa Yıldırım ve ailesinin içinde bulunduğu 16 ZT 209 plakalı aracından dumanlar çıkmaya başlaması üzerine aracını durdurdu.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bayramlaşmaya giden ailenin aracı yangında hurdaya döndü.
Edinilen bilgiye göre, sabah saat 10.00 sıralarında Mirzaoba köyüne bayramlaşmaya giden Mustafa Yıldırım ve ailesinin içinde bulunduğu 16 ZT 209 plakalı aracından dumanlar çıkmaya başlaması üzerine aracını durdurdu. Ailenin araçtan inmesiyle kısa zamanda alev alan aracın LPG tankına sıçramasıyla ortalık cehenneme döndü. Büyükşehir itfaiyesini arayan Yıldırım’ın çağrısına cevap veren Mudanya yerleşkesi araçları özel köpüklerle müdahale sonucu yangını kontrol altına alabildi. Yolun çevresindeki zeytinliklere sıçramadan söndürülen araçtan geriye hurda yığını kaldı. Jandarma yangınla ilgili tahkikatını sürdürüyor.

Bayramlaşmaya giderken faciadan döndüler

Bayramlaşmaya giderken faciadan döndüler

Bayramlaşmaya giderken faciadan döndüler

Bayramlaşmaya giderken faciadan döndüler

Bayramlaşmaya giderken faciadan döndüler

Bayramlaşmaya giderken faciadan döndüler

Bayramlaşmaya giderken faciadan döndüler

Bayramlaşmaya giderken faciadan döndüler

Bayramlaşmaya giderken faciadan döndüler

Bayramlaşmaya giderken faciadan döndüler

Bayramlaşmaya giderken faciadan döndüler

Bayramlaşmaya giderken faciadan döndüler

Bayramlaşmaya giderken faciadan döndüler
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