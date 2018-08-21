Bayramlaşmaya giderken kazada öldü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, bayramlaşmaya giderken hafif ticari araçla çarpışan traktörün sürücüsü Mehmet Metin (73) öldü, eşi Kadriye Metin ise yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde D-100 Karayolu Elmacık Sapağı mevkiinde meydana geldi. İzmit'ten kurban kesmek için Düzce'ye giden Recep Kırbay yönetimindeki 34 FL 8301 plakalı hafif ticari araç, yola kontrolsüz çıktığı öne sürülen Mehmet Metin yönetimindeki 81 AB 135 plakalı traktöre çarptı. Yakınlarına bayramlaşmaya gittiği belirtilen Mehmet Metin ve eşi Kadriye, traktörün altında kaldı. Yaralanan Metin çifti, aracın altından çıkarılarak ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Metin, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
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