HABER

Bayramlaşmaya gitti 9 gündür kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 10:44 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te Kurban Bayramı'nın son günü bayram ziyareti için evden çıkan epilepsi hastası Hüseyin Şahan’dan (48), 9 gündür haber alınamıyor.

Bayramlaşmaya gitti 9 gündür kayıp

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP’te Kurban Bayramı'nın son günü bayram ziyareti için evden çıkan epilepsi hastası Hüseyin Şahan’dan (48), 9 gündür haber alınamıyor.
Evli ve 4 çocuk babası Hüseyin Şahan, iddiaya göre, ailevi sorunlarından dolayı 2 ay önce Durataş Mahallesi'ndeki babasına ait evde yaşamaya başladı. Kurban Bayramı'nın son günü, babası Şıhlı Şahan(90) ile birlikte yakınlarına bayram ziyaretine gitmek için evden çıktı. Bir süre sonra babasından ayrılan Hüseyin Şahan'dan aradan geçen 9 güne rağmen haber alınamadı.
‘OĞLUMUN ÖLÜSÜ YA DA DİRİSİNİ İSTİYORUM’
Oğlunun hayatından endişe ettiğini söyleyen Şıhlı Şahan, yetkililerden yardım istedi. Baba Şahan, "Bayramın son günüydü. Beraber Gaziantep merkeze geldik. Ben otobüsten indim. Kendisi 'Ben bayramlaşıp, geleceğim' dedi. Ben de çabuk gelmesini söyledim. 'Ablanın evine gel, oradan da köye gidelim' dedim. Bayramlaştığı yakınımızın evinden, yemek yedikten sonra köye döneceğini söyleyerek çıkmış. Otobüse binmiş sonra haber alamadık, kayıp olmuş. Ben oğlumun ölüsünün ya da dirisinin bulunmasını istiyorum" dedi.
Hüseyin Şahan’ın ağabeyi Yusuf Şahan da kardeşinin hasta olduğunu belirterek, "Kardeşimin ailesiyle sorunları vardı. İki aydır babamla birlikte kalıyor. Bayramın son günü, sabah saatlerinde bir yakınımız ile bayramlaşmaya gidiyor. Babam, kardeşime, bayramlaştıktan sonra kız kardeşimin evine gelmesini söylüyor. Yetkililerden yardım istiyoruz. Öldüğünden şüphe ediyoruz. Dört gözle bulunmasını bekliyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Bayramlaşmaya gitti 9 gündür kayıpBayramlaşmaya gitti 9 gündür kayıpBayramlaşmaya gitti 9 gündür kayıpBayramlaşmaya gitti 9 gündür kayıp

Kardan farksız, gören şaşkına döndü! Yer gök bembeyaz Kardan farksız, gören şaşkına döndü! Yer gök bembeyaz
Minik Firas, 4. kattan beton zemine düştüMinik Firas, 4. kattan beton zemine düştü
Kahraman pilot otel odasında ölü bulunduKahraman pilot otel odasında ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

Tek kelimeyle korkunç! Ekipler alarma geçti!

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.