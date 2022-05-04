HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bayramlaşmaya gittiler, korkunç manzarayla karşılaştılar! Cansız bedeni bulundu

Bayramlaşmaya gittiler, korkunç manzarayla karşılaştılar! Cansız bedeni bulundu

04.05.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da, eşinden ayrı yaşayan evli ve 4 çocuk babası Abidin Sekendiz (69), bayramlaşmak için evine gelen kızı Şükriye Akbal ve damadı Faruk Akbal tarafından ölü bulundu.

Bayramlaşmaya gittiler, korkunç manzarayla karşılaştılar! Cansız bedeni bulundu

Olay, dün saat 17.45 sıralarında Şehitler Mahallesi Şehit Oğuz Erbay Sokak’ta meydana geldi. Şükriye Akbal, eşi Faruk Akbal ile birlikte Ramazan Bayramı nedeniyle tek başına yaşayan babası Abidin Sekendiz'i ziyarete gitti. Akbal çifti zili çalıp bir süre bekledi. İçeriden ses gelmemesi üzerine kapının açık olduğunu fark eden çift eve girdi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Abidin Sekendiz’i yerde hareketsiz şekilde yatarken bulan damat Faruk Akbal, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Sekendiz'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Bayram ziyaretinde acıyı yaşayan çift, gözyaşlarına boğuldu. Sekendiz’in cansız bedeni, polis ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

0b16e66b4c99b31924408c9e39093d47

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emniyet'ten 'Sessiz İstila' açıklaması: 2 kişi gözaltına alındıEmniyet'ten 'Sessiz İstila' açıklaması: 2 kişi gözaltına alındı
'Rambo Okan'a gözaltı: Ben kestim'Rambo Okan'a gözaltı: Ben kestim
Dikkat çeken sözler! "Üst üste kaybettiniz"Dikkat çeken sözler! "Üst üste kaybettiniz"
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

UEFA, Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını kabul etti! Eski yöneticiden açıklama...

UEFA, Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını kabul etti! Eski yöneticiden açıklama...

10 milyonda bir görülüyor! Midesini üşüttü zannetti...

10 milyonda bir görülüyor! Midesini üşüttü zannetti...

Diyarbakır'da otomobile yaylım ateşi: Ölüler ve yaralılar var

Diyarbakır'da otomobile yaylım ateşi: Ölüler ve yaralılar var

Koklamak için bin takla attı! Tayt sapığının görüntüleri ortaya çıktı

Koklamak için bin takla attı! Tayt sapığının görüntüleri ortaya çıktı

Survivor'da sürpriz veda! "Çok büyük bir hata yaptım"

Survivor'da sürpriz veda! "Çok büyük bir hata yaptım"

'Rambo Okan'a gözaltı: Ben kestim

'Rambo Okan'a gözaltı: Ben kestim

İlginizi Çekebilir

Kolunda bir penisle yaşadı! “Sonunda doğru yere koydular”

Kolunda bir penisle yaşadı! “Sonunda doğru yere koydular”

Şaka olarak başlamıştı! Başka bir kadını davet edince...

Şaka olarak başlamıştı! Başka bir kadını davet edince...

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

İtirafı olay yarattı! “Seksten nefret ediyorum”

İtirafı olay yarattı! “Seksten nefret ediyorum”

Bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

Bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.