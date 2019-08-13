"Bayramlığım Başucumda" projesiyle sevindirdiler

OKTAY ÖZDEN - Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi Gönüllülük Kulübü üyeleri, hayata geçirdikleri "Bayramlığım Başucumda" projesiyle 100 çocuğun gönlüne dokundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Özgecan Aslan Gençlik Merkezinin Gönüllülük Kulübü üyeleri, çeşitli projelerle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Kurban Bayramı'nda çocukları sevindirmek isteyen gönüllüler, "Bayramlığım Başucumda" projesini hayata geçirdi.

Aralarında para toplayıp 10 çocuğa bayramlık hediye etmek üzere yola çıkan gençler, projelerinden haberdar olanların da desteğini aldı.

Gençler, komşuları ve muhtarların yardımıyla belirledikleri 100 ihtiyaç sahibi çocuğu, evlerinden alıp mağazalara götürdü. İstedikleri kıyafetleri seçen çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

- "Hep bu şekilde mutlu, güler yüzlü olmalarını istedik"

Kulübün sorumlusu Oğuz Duman, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2019'u "Gönüllülük Yılı" ilan etmesiyle çalışmalarını artırdıklarını belirtti.

Farklı ve değerleri ön planda tutan projelerle, ihtiyaç sahipleri, engelliler, dezavantajlı gençler, yaşlılar, hayvan hakları ve çevreyle ilgili çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Duman, şöyle konuştu:

"Her bayram çocuklar için özeldir. Bu bayramda gönüllüler, başlattıkları projeyle buna ayrı bir güzellik kattı. Yeni elbiselerini alan çocuklar o kadar mutlu oldular ki, bunları ellerinden hiç bırakmadılar. Biz de çocuklar kadar mutlu olduk. Bayramlık alışverişimiz bittikten sonra evlerine bırakılan çocuklardan hep bu şekilde mutlu, güler yüzlü olmalarını istedik."

Duman, bu tür projelerin devam edeceğini kaydetti.

