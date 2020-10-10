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Bayramov: Ateşkes cenazelerin değişimi boyunca geçerli

10.10.2020 16:19 | Son Güncelleme

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Ermenistan’la sağlanan ateşkesin cenazelerin değişimi tamamlanana kadar geçerli olacağını açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermanistan’la insani gerekçelerle sağlanan ateşkesin Kızılhaç’ın arabuluculuğunda cenazelerin değişimi süresince geçerli olacağını söyledi. Bayramov, Dağlık Karabağ’daki mevcut durumun kendileri açısından uygun olmadığını ve Bakü’nün zamanla daha fazla bölgenin kontrolünü ele geçirmeyi ümit ettiğini söyledi.

Dağlık Karabağ yönetimi ise Bakü’yü ateşkes görüşmelerini askeri operasyon hazırlıklarını gizlemek için kullanmakla suçladı. Dağlık Karabağ Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ''gerçek barışı sağlamanın yegane yolunun uluslararası toplumun bölgeyi bağımsız bir cumhuriyet olarak tanıması olduğu'' belirtildi.

Cuma günü Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşme 11 saat sürmüş, taraflar görüşmenin sonunda ateşkes ve cenazelerin değişimi konusunda anlaşmaya varmıştı. Ateşkesin süresine ilişkin ise bir açıklama yapılmamıştı.
Yerel saatle 12’de devreye giren ateşkes öncesi iki taraf da birbirini yeni saldırılar gerçekleştirmekle suçlamıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da ‘’insani gerekçelerle esirlerin ve cenazelerin değişimi amacıyla ilan edildiği belirtilen ateşkes önemli bir ilk adım olmakla birlikte kalıcı çözümün yerine geçmeyecektir’’ denilmişti.

Fransa hükümeti ise varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı. Fransa Dışişleri Bakanı Agnes von der Muhll tarafından yapılan açıklamada "Ateşkes, iki ülke arasındaki düşmanlıkların kalıcı bir biçimde ortadan kaldırılabilmesi için hayata geçirilmeli ve sıkı bir biçimde izlenmeli" denildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov bu açıklamaya ilişkin olarak da Fransa'nın tarafsız olmadığını belirtti. Bayramov Fransa'nın tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini belirtti.

DW, Reuters / SÖ, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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