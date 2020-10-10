Bayramov: Ateşkes cenazelerin değişimi boyunca geçerli

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermanistan’la insani gerekçelerle sağlanan ateşkesin Kızılhaç’ın arabuluculuğunda cenazelerin değişimi süresince geçerli olacağını söyledi. Bayramov, Dağlık Karabağ’daki mevcut durumun kendileri açısından uygun olmadığını ve Bakü’nün zamanla daha fazla bölgenin kontrolünü ele geçirmeyi ümit ettiğini söyledi.

Dağlık Karabağ yönetimi ise Bakü’yü ateşkes görüşmelerini askeri operasyon hazırlıklarını gizlemek için kullanmakla suçladı. Dağlık Karabağ Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ''gerçek barışı sağlamanın yegane yolunun uluslararası toplumun bölgeyi bağımsız bir cumhuriyet olarak tanıması olduğu'' belirtildi.

Cuma günü Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşme 11 saat sürmüş, taraflar görüşmenin sonunda ateşkes ve cenazelerin değişimi konusunda anlaşmaya varmıştı. Ateşkesin süresine ilişkin ise bir açıklama yapılmamıştı.

Yerel saatle 12’de devreye giren ateşkes öncesi iki taraf da birbirini yeni saldırılar gerçekleştirmekle suçlamıştı.