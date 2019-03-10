Bayrampaşa Başkan Adayı Aydıner: Bayrampaşa benim sevdamdır

İSTANBUL, (DHA)-Bayrampaşa Belediye Başkanı ve AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Atila Aydıner, 2019-2024 Vizyon Projeleri’ni tanıttı. Aydıner, “Önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakabilmek. Çünkü bu makamlar ve mevkiler bizim değil,sizlerin makamıdır” dedi.

AK Parti Bayrampaşa 2019-2024 Vizyon Projeleri, Lionel Hotel’de yapılan organizasyonunda Belediye Başkan Adayı Atila Aydıner tarafından tanıtıldı. Organizasyona Aydıner’in yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, milletvekilleri, teşkilat mensupları, Bayrampaşalı iş adamları ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi katılım sağladı.

“BİZ SADECE SİZLERE HİZMETKÂRLIK YAPMAYA GELDİK”

Bayrampaşa’yı ne kadar sevdiğini vurgulayanBaşkan Aydıner, “Ne diyor Cumhurbaşkanımız,‘İstanbul benim aşkım’ diyor. Bayrampaşa da benim sevdamdır. Biz Bayrampaşa’yı da sizleri de yürekten seviyoruz. Sizlere gönülden aşığız sevgili kardeşlerim. Belediye başkanlığına başladığımdan bugüne gelinceye kadar sizlerin her türlü sorunlarınızla ilgilenmek benim borcum. Önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakabilmek. Çünkü bu makamlar ve mevkiler bizim değil. Bu makam milli iradenin yani sizlerin makamıdır. Biz sadece sizlere hizmetkârlık yapmaya geldik ve inşallah sizlerle birlikte devam ettireceğiz. Projelerimiz de Bayrampaşa’yı yedi yıldızlı bir Bayrampaşa yapacak” ifadelerini kullandı.