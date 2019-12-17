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Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner'den, Ermeni Patriği seçilen Maşalyan'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 17:31 | Son Güncelleme

Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner'den, Ermeni Patriği seçilen Maşalyan'a ziyaret

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, 85. İstanbul Ermeni Patriği seçilen Episkopos Sahak Maşalyan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Maşalyan ziyarette, Bayrampaşa'da doğduğunu, çocukluğunun geçtiği ilçeyi hüzün ve özlemle anımsadığını belirtti.

Maşalyan, Aydıner'in ziyaretinden son derece mutlu olduğunu da dile getirdi.

Belediye Başkanı Aydıner de Bayrampaşa tarihini anlatan ve özel olarak hazırlanan kitabı Maşalyan'a hediye ederek, şunları kaydetti:

"Umarım yeni görevini layıkıyla yerine getirir. Bugüne kadar devletimizin iki toplumun barışı ve kardeşliği ile ilgili gösterdiği duyarlılığı kendisinin de göstereceğinden hiç şüphem yok. Bu önemli görevinde kendisine başarılar diliyorum."

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