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Bayrampaşa Belediyesi engelli aileleriyle bir araya getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 21:43 | Son Güncelleme

Bayrampaşa Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engellileri ve ailelerini akşam yemeğinde buluşturdu.

Bayrampaşa Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engellileri ve ailelerini akşam yemeğinde buluşturdu. Halk oyunları gösterisi ve verilen mini konserle renkli anlara sahne olan programda engelliler gönüllerince eğlendi.

Bayrampaşa Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelliler ve ailelerini akşam yemeğinde ağırladı. Düzenlenen yemeğe Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile birlikte çok sayıda engelli öğrenci ve ailesi katıldı. Belediye Başkanı Aydıner ve Kaymakam Şenel gelen misafirlerin masalarını tek tek gezip sohbet etti. Engelli öğrencilerin yöresel halk oyunları ve zeybek gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı. Bayrampaşa Belediyesi Baygem Gençlik Merkezi’nde eğitim alan fiziksel engelli Süleyman Konukçu, yaptığı akrobasi hareketleri ile izleyenleri hayrete düşürdü. Program düzenlenen mini konserle sona erdi.

“Engelli diye bir ifadeyi ben kabul etmiyorum”
Konuşmasında engelli ailelerinin verdikleri emeklere vurgu yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Bugün Dünya Engelliler Günü münasebetiyle biz her yıl geleneksel olarak engelli kardeşlerimizle burada yemekte bir araya geliyoruz. Bayrampaşa’mızın çocukları bunlar. İçlerinde hanımefendiler var, beyefendiler var. Biz onlarla beraber yaşıyoruz. Onlar bizim gönlümüzün vazgeçilmez insanları. Dünya Engelliler Günü münasebetiyle ben bütün aileleri yürekten kutluyorum. Onlar hepsi eli öpülesi insanlar. Engelli diye bir ifadeyi ben aslında kabul etmiyorum. Çünkü hepimiz potansiyel engelli adayıyız. Allah her birine güç, kuvvet versin diyorum” dedi.

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