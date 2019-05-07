Bayrampaşa Belediyesi, şehit ve gazi ailelerini iftarda ağırladı

Geleneği bozmayan Bayrampaşa Belediyesi, Ramazan’ın ilk günü ilçedeki şehit ve gazi ailelerini iftar yemeğinde bir araya getirdi. Yemeğe ev sahipliği yapan Başkan Atila Aydıner, “Aziz şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimizle bir arada olmaktan ve birlikte iftar etmekten büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, bu yılki ilk iftar programında ilçedeki şehit ve gazi ailelerini ağırladı. Bayrampaşa Sosyal Hizmet Merkezi işbirliği ile Başkan Atila Aydıner’in ev sahipliğinde Hasbahçe Davet Evi’nde düzenlenen iftar yemeğine çok sayıda şehit ailesi, gazi ile davetliler katıldı. Yemek öncesi Müftü Yılmaz Küçük şehitlerin ruhları için Kuran-ı Kerim okudu ve ardından dualar edildi. Başkan Aydıner de yemek boyunca şehit ve gazi ailelerini bir an olsun yalnız bırakmadı. Aydıner, masaları tek tek gezerek şehit aileleri ve gaziler ile yakından ilgilendi.

“Huzurlu bir Ramazan’ı şehitlerimize borçluyuz”

Yemekte konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Huzur ve bereket ayı Ramazan’ın ilk iftarında aziz şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimizle bir arada olmaktan ve birlikte iftar etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bugün bu coğrafyada özgürce yaşayabiliyor, huzur içerisinde Ramazan ayını geçirebiliyorsak bunu şehit ve gazilerimize borçluyuz. Bu vesileyle vatanımız ve milletimiz için canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum” dedi.

