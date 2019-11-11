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Bayrampaşa Belediyesi’nden ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 11:06 | Son Güncelleme

Bayrampaşa Belediyesi ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası kapsamında 11 milyon fidan dikimine destek verdi.

Bayrampaşa Belediyesi ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası kapsamında 11 milyon fidan dikimine destek verdi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Biz Bayrampaşa Belediyesi olarak yönetime geldiğimizde insan başına 0,40 metrekare düşen yeşil alan, bugün 4,5 metrekareye kadar yükselmiş durumda” dedi.
Türkiye genelinde saat 11.11’de 11 milyon fidan toprakla buluşuyor. ‘Geleceğe nefes ol’ sloganıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya büyük ilgi gördü. Daha yeşil bir Türkiye için başlatılan kampanyaya Bayrampaşa Belediyesi de destek verdi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Tuna İlkokulu’nun bahçesine öğrencilerle birlikte ağaç dikti.

"Artık Türkiye yeşille buluşuyor"
Türkiye genelinde düzenlenen projede katkısı olanlara teşekkür eden Başkan Aydıner, “Bugün saat 11.11’de 11 milyon fidanı hep birlikte dikeceğiz. Artık Türkiye yeşille buluşuyor ve bir misli daha yeşil ilave ediyor. Bundan böyle her yıl 11 milyon fidan dikilecek. Ülkemizin geleceği açısından bol bol oksijen açısından da zaten her yıl dikiliyordu ancak 11 milyon gibi bir fidanın dikilmesi ilk defa oluyor. Böyle bir kampanyayı başlatmaları münasebetiyle başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Orman Bakanlığımıza ve tüm yetkili kardeşlerimize en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Çünkü doğayı, çevreyi, yeşili mutlaka korumak zorundayız” dedi.

“0,40 metrekare yeşil alanı, bugün 4,5 metrekareye kadar yükselttik”
Göreve geldiklerinden beri Bayrampaşa’da yeşil alanları sürekli arttırdıklarını söyleyen Başkan Aydıner, “Biz Bayrampaşa Belediyesi olarak yönetime geldiğimizde insan başına 0,40 metrekare düşen yeşil alan, bugün 4,5 metrekareye kadar yükselmiş durumda. Biz nerede bir yer bulursak yeşillendiriyoruz ve her tarafı park yapıyoruz. Çünkü bu yavrularımızın gezip oynayabilecekleri başka mekanları yok. O nedenle Bayrampaşa’mızı da çocuklarımızla birlikte, halkımızla birlikte yeşile bol bol kavuşturacağımız günler çok yakındır” diye konuştu.

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