Bayrampaşa Belediyesinden ihtiyaç sahibi 3 bin 700 öğrenciye burs

Bayrampaşa Belediyesi, ihtiyaç sahibi 3 bin 700 öğrenciye burs kartlarını düzenlenen tören ile teslim etti. Öğrencilere kartlarını teslim eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Önümüzdeki yıllarda bu sayıyı çok daha fazla arttırmayı düşünüyoruz” dedi.

Bayrampaşa Belediyesi ilçede burs almaya hak kazanan öğrencilere burs kartlarının dağıtımı için Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde program düzenledi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine burs veren Bayrampaşa Belediyesi, bu yıl da yapılan araştırmalar sonucu belirlenen 3 bin 700 ihtiyaç sahibi öğrenciye burs imkanı sağladı. Velileriyle birlikte Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’ne gelen öğrenciler, düzenlenen törenle burs kartlarını aldı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ilk burs kartını takdim etti. Programda konuşan Başkan Aydıner, "Öncelikle şunu ifade ediyorum bütçemiz elverdiği müddet zarfı içerisinde bütçeye gelen rakamların sosyal yardımlar kısmından size ne kadar çok yardım yapabiliriz gece gündüz demeden bunu düşünüyoruz. Yani bunu nasıl arttırabiliriz, bunun plan ve programını yapıyoruz. Bugün belki 3 binin üzerindeki değerli aile fertlerine bunu veriyoruz ama inşallah önümüzdeki yıllarda bu sayıyı çok daha fazla arttırmayı düşünüyoruz. Çünkü ihtiyacı olan ailelere bizim el atma zorunluluğumuz var. Bunu yapmazsak yarın Allah bunun hesabını bize sorar” dedi.