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Bayrampaşa'da aile katliamı! Eşine ve kızına kurşun yağdırıp polise teslim oldu

30.05.2024 18:04
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İstanbul Bayrampaşa'da yaşanan korkunç olayda, Seydi Ş. tabancayla karısını ve kız çocuğunu kızını silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası baba Seydi Ş., polis merkezine giderek teslim oldu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından anne ve kızın cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, anne Nazime Ş.'nin 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde 4 gün enkaz altında kaldığı ve yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.

Bayrampaşa'da aile katliamı! Eşine ve kızına kurşun yağdırıp polise teslim oldu

Olay, saat 15.00 sıralarında Bayrampaşa Vatan Mahallesi Timur Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cinnet getirdiği iddia edilen 68 yaşındaki baba Seydi Ş., konuşmak için Bayrampaşa'daki eşinin yaşadığı eve geldi.

KIZINA VE EŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Çift arasında başlayan tartışma sonrası cinnet getiren baba Seydi Ş. ilk önce 62 yaşındaki eşi Nazime Ş.'yi silahla yaraladı. Daha sonra diğer odada bulunan 29 yaşındaki kızı Fatma Nur Ş.'yi silahla yaraladı. Ardından evden ayrılan baba oradan uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede yaralı olan anne ve kızının hayatını kaybettiğini tespit etti.

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TESLİM OLDU

Polis ekipleri olayın yaşandığı sokağa güvenlik şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemelerin ardından anne ve kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası evden ayrılan baba Seydi Ş., Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

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DEPREMDE 4 GÜN ENKAZ ALTINDA KALMIŞ

Öte yandan eşinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Anne Nazime Ş.'nin 6 Şubat'ta ziyaret için gittiği Malatya'da meydana gelen deprem sonrası 4 gün enkaz altında kaldığı ve daha sonra yaralı olarak çıkarıldığı, Fatma Nur Ş.'nin ise yeni atandığı ve Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

Anne ve kızın yaşadığı evin sahibi; ailenin 10 yıldır kiracısı olduğunu babanın ise memlekette yaşadığını söyledi. Selahattin Orhan, "Ben yukarıda otururken polislerin hızlı bir şekilde sokağa girdiğini gördük. Mahalle olarak şok olduk. İyi insanlardı. Malatya'da 4 gün enkaz altında kalmış. Maalesef kocası kendi eşini ve kızının canına kıydı. Kocasını hiç görmüşlüğüm yok. Keşke olmasaydı. Üzgünüz. Çocukları burada olduğu için başlarındaydı" dedi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bayrampaşa
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