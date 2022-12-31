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Bayrampaşa'da feci olay! Terzi dükkanında üretilen sahte içkiden 3 kişi öldü, 2 kişi kör oldu

31.12.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bayrampaşa’da terzi dükkanı sahibi 58 yaşındaki Mustafa Yılmaz, kendi ürettiği sahte alkolü kardeşi ve arkadaşlarıyla birlikte Gaziosmanpaşa’daki bir metruk binada içti. Sahte alkolü içen 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de kör oldu.

Bayrampaşa'da feci olay! Terzi dükkanında üretilen sahte içkiden 3 kişi öldü, 2 kişi kör oldu

Olay, 22 Ekim tarihinde Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, 58 yaşındaki Mustafa Yılmaz, Bayrampaşa’da sahibi olduğu terzi dükkanında sahte içki üreterek ek gelir elde ediyordu. Mustafa Yılmaz, kardeşi ve arkadaşlarıyla beraber Gaziosmanpaşa’daki metruk binaya giderek sahte içkileri tüketti. Sahte içkileri içtikten bir süre sonra 2 kardeş ve arkadaşları fenalaştı. Mustafa Yılmaz, Kasım Yılmaz ve Tuncer Alağan kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Mustafa Yılmaz’ın ürettiği sahte içkileri içen 3 kişi bir süre komada kaldıktan sonra taburcu oldu. Komadan çıkan 2 kişinin görme kabiliyetini kaybettiği öğrenildi.
Gaziosmanpaşa ilçesinde şüpheli ölüm olaylarının olduğu bilgisi edinilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda satışa hazır halde plastik şişe ve cam şişe içerisinde sahte alkol ele geçirildi. Sahte alkolün Mustafa Yılmaz’ın sahibi olduğu terzi dükkanında üretildiği öğrenildi.

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'KAÇAK ALKOLDEN BAHSEDİYORLAR'

Mahalle esnafı Şener Baş, “Bizimde duyduğumuz terzi rahmetli olmuş. Kardeşi rahmetli olmuş. Kaçak alkolden bahsediyorlar. Birkaç kişinin rahmetli olduğu, bir iki kişinin kör olduğunu böyle şeyleri duyduk ama tam olarak nedir bilmiyoruz. Söylenenler bunlar. Kaçak alkolden olduğunu söylüyorlar ama üretim yeri terzinin olduğu yer mi başka yer mi bilmiyoruz” dedi. (İHA)

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Bayrampaşa sahte alkol

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