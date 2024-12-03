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  4. Bayrampaşa’da geri manevra yapan minibüs yayaya çarptı, kadın ölümden döndü! O anlar güvenlik kamerasında saniye saniye görüntülendi

Bayrampaşa’da geri manevra yapan minibüs yayaya çarptı, kadın ölümden döndü! O anlar güvenlik kamerasında saniye saniye görüntülendi

03.12.2024 11:30
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.12.2024 11:30
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Bayrampaşa’da geri manevra yapan minibüs, arkasında yürüyen kadına çarptı! Çarpmanın şiddetiyle yere düşen kadın, minibüsün altında kalmaktan son anda kurtulurken, güvenlik kameralarına yansıyan korkunç anlar izleyenleri dehşete düşürdü.

Kaza, Pazartesi günü saat 15.45 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir sitenin otopark alanında geri manevra yapan minibüs, arkasında yürüyen yayayı fark etmedi. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen yaya yaralandı. Kadın minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi. Minibüs şöförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza, çevrede bulunun bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, geri manevra yapan minibüsün yürüyen kadına hızla çarptığı anlar görülüyor. Kadına çarpan minibüsü sürücüsü durumu fark ederek duruyor. Kazaya şahit olan vatandaşlar ise, yaralı kadına yardım etmek için olay yerine koşuyor.

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(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Minibüs çarpma kaza
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