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Bayrampaşa’da güpegündüz gasp dehşeti kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 11:17 | Son Güncelleme

Bayrampaşa'da 3 kapkaççı cadde üzerinde yürüyen adamı önce dövdü, sonra çantasını aldı. Kapkaççıların güpegündüz dehşet saçtığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay 16 Aralık tarihinde Kocatepe'de metro istasyonu önünde yaşandı. Metro istasyonuna doğru yürüyen bir adam, arkasından yaklaşan 3 kişinin saldırına uğradı. Adamı önce darp eden zanlılar, ardından çantasını alarak kaçtı. Dayak yiyen adam zanlıların peşinden koşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Güpegündüz yaşanan gasp dehşetine çevredeki vatandaşların da müdahale etmediği görüldü.

YUMRUKLARLA YERE DÜŞÜRDÜLER

Dehşet görüntüleri, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elinde çantasıyla metro istasyonuna doğru yürüyen adamın arkasından 3 kişi yaklaşıyor. Adama saldırmaya başlayan zanlılar, elindeki çantayı almaya çalışıyor. Yumruklarla adamı yere düşüren saldırganlar, çantayı alarak kaçmaya başlıyor. Bu sırada yerden kalkan adam, saldırganların peşinden koşuyor. Ancak kendilerini bekleyen araca binen 3 zanlı, olay yerinden hızla uzaklaşıyor. Yaşananlar sırasında çevredekiler ise sadece olayı izlemekle yetiniyor.

"3 KİŞİ ADAMIN ÜZERİNE YIKILDI"

Yaşananlara tanık olan bir vatandaş, “Burada adamın elinde çanta vardı. 3 kişi adamın üzerine yıkıldı. Adamın çantasını alıp gittiler. Müdahale etmeye çalıştılar polis de vardı orada. Polis de müdahale etti ama çantayı kapıp gittiler. Adamı muhtemelen takip ettiler. Tornavida gibi bir şeyler vardı elinde bir hamle yaptılar o sırada çantayı alıp gittiler” dedi. (İHA)

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istanbul Bayrampaşa gasp

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
süleyman soylu da ülkede huzur var diye konusup duruyo... sen ilk once su pislikleri yola getir sonra pkk sayisı ver HIRTT..!
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