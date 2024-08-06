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  4. İstanbul Bayrampaşa'da park kavgası kanlı bitti! Baba ile oğlu vurularak öldürüldü

İstanbul Bayrampaşa'da park kavgası kanlı bitti! Baba ile oğlu vurularak öldürüldü

06.08.2024 20:19
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İstanbul Bayrampaşa'da yaşanan park yeri tartışması silahlı saldırıya dönüştü. Orhan B. (56) ile önceki gün kavga ettiği Lütfü Er (75) ve Oğlu Ramazan Er (54) arasında yeniden tartışma çıktı. Orhan B., Lütfü Er ve Ramazan Er'i silahla vurarak öldürdü. Kavga sırasında bıçakla yaralanan Orhan B.'nin tedavisi hastanede devam ederken olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Bayrampaşa'da park kavgası kanlı bitti! Baba ile oğlu vurularak öldürüldü

Olay, saat 13.00 sıralarında Altıntepsi Mahallesi'nde bulunan bir inşaat ofisinin önünde yaşandı. İddiaya göre Orhan B. (56) önceki gün Lütfü Er(75)'in iş yerinin önüne aracını park etti. Bu nedenle ikili arasında kavga çıktı. Bugün sabah saatlerinde ise Orhan Bal, Lütfü Er ve oğlu Ramazan Er (54)'in saldırısına uğradı.

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BABA OĞUL HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından evine giden Orhan B., saat 13.00 sıralarında olay yerine geldi. İş yerinin önünde Lütfü Er'e silahla ateş eden Orhan B. çevrede bulunanlar ve esnaf tarafından durdurulmaya çalışıldı.

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Ramazan Er tarafından bıçaklanan Orhan B. iş yerinden çıkarak kaçmaya başladı. Orhan B. kendisini kovalayan Ramazan Er'e de ateş atti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BBB

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Lütfü Er ve oğlu Ramazan Er hayatını kaybetti. Bıçakla yaralanan Orhan B.'nin tedavisi ise hastanede devam ediyor.

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O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Orhan B.'nin elinde silah ile iş yerine gelişi, Lütfü Er'i vurması ve ardından çıkan arbede anları görülüyor. (DHA)
_90731 (2)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bayrampaşa
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