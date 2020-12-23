Bayrampaşa'da 'Pes' dedirten bilgisayar hırsızlığı kamerada

Olay, Altıntepsi Mahallesi’nde bulunan bir oto lastikcide saat 20:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Gökhan Duran dükkandan ayrılarak depoya gitti. Dükkan çalışanlarından Yıldırım Öztürk ise temizlik yapmak için servis bölümüne geçti. Dükkanın boş kalmasını fırsat bilen şüpheli şahıs içeri girerek çalışma masası üzerindeki dizüstü bilgisayarı çaldı. 4 bin TL değerindeki bilgisayarı alarak dükkandan çıkan şüpheli soğukkanlı tavırlarla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüpheli şahıs dükkanın boş olduğunu görerek içeri giriyor. Çalışma masasının önünde duran bilgisayarı ceketin altına koyarak dışarı çıkıyor. Dükkan çalışanı Yıldırım Öztürk’ün önünden geçerek kayıplara karışıyor.

"RAHATLIKLA BİLGİSAYARI ALIP GÖTÜRÜYORLAR"

Depoya gittiği sırada hırsızlığın yaşandığı dile getiren dükkan sahibi Gökhan Duran, “Ustayla beraber depoya gittim. Diğer arkadaşımız da temizlik yapmak için servis bölümüne gitti. Hırsız içeri geliyor. Rahatlıkla bilgisayarı alıp götürüyor. 2 ay önce de soygun olmuştu. Hala bulunmadı. Buraya dadandılar. Kendi yerleriymiş gibi girip çıkıyorlar. Acilen bulunmalarını istiyorum” diye konuştu.