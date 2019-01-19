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Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde 3 işçinin cansız bedeni bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 04:18 | Son Güncelleme

Bayrampaşa'da bir tekstil atölyesinde çalışan 3 işçi kaldıkları odada zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerde işçilerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenilirken, incelemeler sonucu tekstil atölyesi belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Olay, dün akşam saat 18:00 sıralarında Bayrampaşa Terazidere Mahallesi’nde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Terazidere Mahallesi Gürsoy Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katında bulunan bir tekstil atölyesinde çalıştığı öğrenilen Hakan Güneş, Cuma Çiftçi ve Yakup Yıldız’dan haber alınamaması üzerine, arkadaşları iş yerini kontrol etmeye gitti.

ARKADAŞLARI FARK ETTİ

İş yeri çalışanları arkadaşlarının hareketsiz yattığını görmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, atölye içerisinde yaptıkları incelemelerde Hakan Güneş, Cuma Çiftçi ve Yakup Yıldız'ın hayatlarını kaybettiklerini tespit etti. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından iş yerinin kapısı belediye ekipleri tarafından mühürlendi. İşçilerin atölye içerisinde bulunan sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatlarını kaybettiklerini öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa tekstil atölyesi soba zehirlenmesi

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