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Bayrampaşa Hayırevlerinden 500 öğrenciye kırtasiye yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 12:08 | Son Güncelleme

Bayrampaşa Belediyesi Hayırevi, ilçedeki 500 öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımı yaparak, okul çantası, giysi ve ayakkabı hediye etti.Bayrampaşa Belediyesi Hayırevi, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin okula giden çocuklarına kırtasiye malzemesi yardımı yaptı.

Bayrampaşa Belediyesi Hayırevi, ilçedeki 500 öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımı yaparak, okul çantası, giysi ve ayakkabı hediye etti.
Bayrampaşa Belediyesi Hayırevi, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin okula giden çocuklarına kırtasiye malzemesi yardımı yaptı. Hayırevi, çocuklara, okul çantası, giysi ve ayakkabı hediye etti. Yapılan yardımlardan bu yıl 500 öğrencinin yararlandığını çocukların ailelerine gıda malzemesi yardımı da yaptıklarını belirten Bayrampaşa Belediyesi Hayırevi Yönetim Kurulu Başkan Melahat Aydıner, yardımların devam edeceği bilgisini verdi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ise öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini en iyi şekilde tamamlamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

“Bayrampaşa halkımıza bizim bir armağanımızdır”
2019-2020 eğitim ve öğretim yılının hayırlı geçmesi temennisinde bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Yavrularımızın geleceği ile ilgili olarak yapacağımız bugünkü toplantıdan sonra da yine değişik toplantılarda ve desteklerle sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılımızın başta Bayrampaşamız’a, evlatlarımıza, velilerimize ve tüm öğretmenlerimize hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Yavrularımızın okumalarını, eğitim ve öğrenimlerini en iyi şekilde gerçekleştirmeleri için Bayrampaşa Belediyesi olarak elimizden gelen yardımları ve desteği yapmaya devam ediyoruz. Çantalar alacaksınız, içlerinde hediye çekleri olacak. Toplamda 500 kişiye 25 bin liralık hediye çeki dağıtılacak. Bu da Bayrampaşa halkımıza bizim bir armağanımızdır” ifadelerini kullandı.

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