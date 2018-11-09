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Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 10:06 | Son Güncelleme

İstanbul'da Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran polis memuru Naciye Ataş hayatını kaybetti.

Olay dün saat 13.00 sıralarında Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda meydana geldi. Kaymakamlığın üçüncü katından silah sesi yükseldi. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü çalışanı polis memuru Naciye Ataş beylik tabancasıyla sol şakağına ateş etti.

Ambulansla Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Naciye Ataş hayatını kaybetti.

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Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
bayrampaşa kaymakamlığı Naciye Ataş intihar

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Sıla ile Kuralsız birinin haberini çarşaf çarşaf yaparlarken, bu kadıncağızın neden intihar etmiş olabileceğine bile değinilmiyor. Hayret yahu !
Sana sormayı unutmuşlar abisi kusura bakma
Allah rahmet eylesin.
Solakmiydi ki?
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