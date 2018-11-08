BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI'NDA KADIN POLİS MEMURUNUN İNTİHAR GİRİŞİMİ (2) 

Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL DHA
Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda bir kadın polis memuru beylik tabancasıyla intihar girişimde bulundu. Polis memuru ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olay 13.00 sıralarında Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kaymakamlığın üçüncü katından silah sesi yükseldi. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü çalışanı polis memuru Naciye A. beylik tabancasıyla sol şakağına ateş ettiği ve ağır yaralandığı öğrenildi. Ambulansla Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Naciye A.'nın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Kaymakamlıktan görüntü
-Polislerin Kaymakamlığa girişi
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